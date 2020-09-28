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Путин проведет переговоры с Додоном
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проведет переговоры с главой Молдавии Игорем Додоном , сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:21
2020-09-28T13:21
россия
игорь додон
дмитрий патрушев
дмитрий песков
владимир путин
молдавия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по видеосвязи проведет переговоры с главой Молдавии <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорем Додоном</a> , сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее Додон выразил надежду, что в ближайшие дни проведет беседу с руководством России, однако отказался уточнить, в каком формате может пройти эта встреча.Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдова</a> и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Сопредседателем комиссии со стороны Российской Федерации является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Молдавию представляет министр сельского хозяйства Ион Пержу.
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россия, игорь додон, дмитрий патрушев, дмитрий песков, владимир путин, молдавия, в мире

Путин проведет переговоры с Додоном

13:21 28.09.2020
1709
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проведет переговоры с главой Молдавии Игорем Додоном , сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сегодня запланирована видеоконференция с президентом республики Молдова Додоном. Тоже, по сути, полноформатные переговоры - один на один, но посредством видеоселектора", - сказал Песков журналистам.
Ранее Додон выразил надежду, что в ближайшие дни проведет беседу с руководством России, однако отказался уточнить, в каком формате может пройти эта встреча.
Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Сопредседателем комиссии со стороны Российской Федерации является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Молдавию представляет министр сельского хозяйства Ион Пержу.
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РоссияИгорь ДодонДмитрий ПатрушевДмитрий ПесковВладимир ПутинМолдавияВ мире
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