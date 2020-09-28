https://ria.ru/20200928/peregovory-1577883519.html

Путин проведет переговоры с Додоном

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проведет переговоры с главой Молдавии Игорем Додоном , сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:21

2020-09-28T13:21

2020-09-28T13:21

россия

игорь додон

дмитрий патрушев

дмитрий песков

владимир путин

молдавия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по видеосвязи проведет переговоры с главой Молдавии <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорем Додоном</a> , сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее Додон выразил надежду, что в ближайшие дни проведет беседу с руководством России, однако отказался уточнить, в каком формате может пройти эта встреча.Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдова</a> и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Сопредседателем комиссии со стороны Российской Федерации является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Молдавию представляет министр сельского хозяйства Ион Пержу.

https://ria.ru/20200923/yazyk-1577680525.html

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молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь додон, дмитрий патрушев, дмитрий песков, владимир путин, молдавия, в мире