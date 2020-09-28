Путин проведет переговоры с Додоном
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проведет переговоры с главой Молдавии Игорем Додоном , сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сегодня запланирована видеоконференция с президентом республики Молдова Додоном. Тоже, по сути, полноформатные переговоры - один на один, но посредством видеоселектора", - сказал Песков журналистам.
Ранее Додон выразил надежду, что в ближайшие дни проведет беседу с руководством России, однако отказался уточнить, в каком формате может пройти эта встреча.
Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Сопредседателем комиссии со стороны Российской Федерации является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Молдавию представляет министр сельского хозяйства Ион Пержу.
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