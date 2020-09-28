https://ria.ru/20200928/pensiya-1577916717.html
ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"
Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T22:05
2020-09-28T22:05
2020-09-28T23:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155280/88/1552808878_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_d8896d61e93b14a881a578294e1b95c1.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ Алла Бакина.Первоначально предполагалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту завершиться до 1 июля этого года, однако впоследствии этот период продлили до 1 октября.Бакина подчеркнула, что большая часть пенсионеров уже использует карту, но остаются и те, кто пока ее не получил."Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства", — отметила директор департамента.Бакина добавила, что сохраниться возможность получать пенсии любым удобным для россиян способом.
https://ria.ru/20200926/mir-1577801818.html
Алексей Роденко
Почему вообще пенсионерам навязывают способ получения социальных выплат?Почему люди лишаются Права Выбора?
37
Коля Иванов
т.е. тебе приказали обслуживаться у определенного банка,а если нет - то штрафовать ?вы хоть понимаете,что вы несете ?это право гражданина выбрать как и где он желает получить свои деньги и никак иначе !
31
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155280/88/1552808878_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_9af3696eedf633be10cc9244b05d802c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ
РФ Алла Бакина.
Первоначально предполагалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту завершиться до 1 июля этого года, однако впоследствии этот период продлили до 1 октября.
Бакина подчеркнула, что большая часть пенсионеров уже использует карту, но остаются и те, кто пока ее не получил.
"Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства", — отметила директор департамента.
Бакина добавила, что сохраниться возможность получать пенсии любым удобным для россиян способом.