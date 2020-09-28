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https://ria.ru/20200928/pensiya-1577916717.html
ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"
Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T22:05
2020-09-28T23:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ Алла Бакина.Первоначально предполагалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту завершиться до 1 июля этого года, однако впоследствии этот период продлили до 1 октября.Бакина подчеркнула, что большая часть пенсионеров уже использует карту, но остаются и те, кто пока ее не получил."Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства", — отметила директор департамента.Бакина добавила, что сохраниться возможность получать пенсии любым удобным для россиян способом.
https://ria.ru/20200926/mir-1577801818.html
Почему вообще пенсионерам навязывают способ получения социальных выплат?Почему люди лишаются Права Выбора?
37
т.е. тебе приказали обслуживаться у определенного банка,а если нет - то штрафовать ?вы хоть понимаете,что вы несете ?это право гражданина выбрать как и где он желает получить свои деньги и никак иначе !
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РИА Новости
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центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"

22:05 28.09.2020 (обновлено: 23:00 28.09.2020)
14399
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
Первоначально предполагалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту завершиться до 1 июля этого года, однако впоследствии этот период продлили до 1 октября.
Бакина подчеркнула, что большая часть пенсионеров уже использует карту, но остаются и те, кто пока ее не получил.
"Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства", — отметила директор департамента.
Бакина добавила, что сохраниться возможность получать пенсии любым удобным для россиян способом.
Первые карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 07:10
В России изменится порядок получения пенсий на карту
28532221
Обсудить9
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Почему вообще пенсионерам навязывают способ получения социальных выплат?Почему люди лишаются Права Выбора?
28 сентября, 22:25
Алексей РоденкоАлексей Роденко
2600308
т.е. тебе приказали обслуживаться у определенного банка,а если нет - то штрафовать ?вы хоть понимаете,что вы несете ?это право гражданина выбрать как и где он желает получить свои деньги и никак иначе !
28 сентября, 22:57
Коля ИвановКоля Иванов
2110504
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