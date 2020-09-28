https://ria.ru/20200928/pensiya-1577916717.html

ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"

Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T22:05

2020-09-28T22:05

2020-09-28T23:00

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ Алла Бакина.Первоначально предполагалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту завершиться до 1 июля этого года, однако впоследствии этот период продлили до 1 октября.Бакина подчеркнула, что большая часть пенсионеров уже использует карту, но остаются и те, кто пока ее не получил."Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства", — отметила директор департамента.Бакина добавила, что сохраниться возможность получать пенсии любым удобным для россиян способом.

https://ria.ru/20200926/mir-1577801818.html

Алексей Роденко Почему вообще пенсионерам навязывают способ получения социальных выплат?Почему люди лишаются Права Выбора? 37

Коля Иванов т.е. тебе приказали обслуживаться у определенного банка,а если нет - то штрафовать ?вы хоть понимаете,что вы несете ?это право гражданина выбрать как и где он желает получить свои деньги и никак иначе ! 31

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика