https://ria.ru/20200928/pensiya-1577800506.html

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

Возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении. На двойную пенсию могут претендовать... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T03:02

2020-09-28T03:02

2020-09-28T08:53

надежда ермолаева

пенсии

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Возможность одновременного получения двух <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсий</a> предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении. На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "<a href="https://1prime.ru/state_regulation/20200928/832075493.html" target="_blank">Прайм</a>" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.По ее словам, в основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

k111b Ветеранам Куликовской битвы 57

Константин Русский Как насчет тройной пенсии для депутатов? :)) 57

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда ермолаева, пенсии, общество