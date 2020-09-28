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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия
Возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении. На двойную пенсию могут претендовать... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T03:02
2020-09-28T08:53
надежда ермолаева
пенсии
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Возможность одновременного получения двух <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсий</a> предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении. На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "<a href="https://1prime.ru/state_regulation/20200928/832075493.html" target="_blank">Прайм</a>" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.По ее словам, в основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.
Ветеранам Куликовской битвы
57
Как насчет тройной пенсии для депутатов? :))
57
13
РИА Новости
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надежда ермолаева, пенсии, общество

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

03:02 28.09.2020 (обновлено: 08:53 28.09.2020)
103309
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении. На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
По ее словам, в основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.
161151071583
Обсудить13
Надежда ЕрмолаеваПенсииОбщество
Популярные комментарии
Ветеранам Куликовской битвы
28 сентября, 07:35
kk111b
271310115
Как насчет тройной пенсии для депутатов? :))
28 сентября, 08:11
КРКонстантин Русский
20270037
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