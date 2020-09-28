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Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
Франция, Литва и Латвия в совместной декларации по защите демократий призывают Евросоюз скорректировать нормативные акты с тем, чтобы запретить непрямое... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T23:53
2020-09-28T23:53
эммануэль макрон
евросоюз
франция
латвия
литва
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> в совместной декларации по защите демократий призывают Евросоюз скорректировать нормативные акты с тем, чтобы запретить непрямое иностранное финансирование политических партий.Ранее президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсе</a> заявил, что три страны приняли совестную декларацию по защите демократий, которая, в частности, направлена на борьбу с кибератаками и дезинформацией."В первую очередь, нам необходимо обеспечить безопасность наших избирательных процессов как на европейском, так и на национальном уровне, а также гарантировать целостность результатов выборов. Безопасность национальных выборов - общий вызов для демократий Европейского Союза", - говорится в тексте декларации, которая была распространена пресс-службой Елисейского дворца.В документе предлагается ввести совместный механизм защиты выборов с пулом национальных экспертов, к которым можно было бы обращаться за помощью любой стране-члену <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза </a>для защиты электоральной системы от кибератак.Кроме того, в декларации говорится о необходимости усилить способность противостоять дезинформации. "ЕС должен предпринять новые меры в отношении ответственности и прозрачности онлайн-платформ в целях борьбы с дезинформацией. Эти меры должны основываться на верховенстве основных прав", - говорится в декларации.Наконец, в документе идет речь о необходимости скорректировать нормативные акты Европейского союза, чтобы ввести запрет на непрямое финансирование политических партий из-за рубежа."Несмотря на запрет для политических партий ЕС получать финансирование из третьих стран, в наших нормативных актах все еще есть пробелы, в частности, это касается непрямого финансирования. Мы призываем к пересмотру регламента 1141/2014, касающегося статуса и финансирования европейских политических партий и европейских политических фондов, чтобы запретить не только прямое финансирование европейских партий иностранными источниками, но и их косвенное финансирование из-за границы (через национальные партии или частные пожертвования)", - говорится в документе.Отмечается, что это изменение должно вступить в силу до следующих европейских выборов, которые состоятся в 2024 году.
https://ria.ru/20200925/evrosoyuz-1577790918.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/estoniya-1577765306.html
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франция
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эммануэль макрон, евросоюз, франция, латвия, литва, в мире

Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа

23:53 28.09.2020
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© AP Photo / Charles Platiau/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Charles Platiau/Pool
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ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости. Франция, Литва и Латвия в совместной декларации по защите демократий призывают Евросоюз скорректировать нормативные акты с тем, чтобы запретить непрямое иностранное финансирование политических партий.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что три страны приняли совестную декларацию по защите демократий, которая, в частности, направлена на борьбу с кибератаками и дезинформацией.
"В первую очередь, нам необходимо обеспечить безопасность наших избирательных процессов как на европейском, так и на национальном уровне, а также гарантировать целостность результатов выборов. Безопасность национальных выборов - общий вызов для демократий Европейского Союза", - говорится в тексте декларации, которая была распространена пресс-службой Елисейского дворца.
В документе предлагается ввести совместный механизм защиты выборов с пулом национальных экспертов, к которым можно было бы обращаться за помощью любой стране-члену Евросоюза для защиты электоральной системы от кибератак.
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Кроме того, в декларации говорится о необходимости усилить способность противостоять дезинформации. "ЕС должен предпринять новые меры в отношении ответственности и прозрачности онлайн-платформ в целях борьбы с дезинформацией. Эти меры должны основываться на верховенстве основных прав", - говорится в декларации.
Наконец, в документе идет речь о необходимости скорректировать нормативные акты Европейского союза, чтобы ввести запрет на непрямое финансирование политических партий из-за рубежа.
"Несмотря на запрет для политических партий ЕС получать финансирование из третьих стран, в наших нормативных актах все еще есть пробелы, в частности, это касается непрямого финансирования. Мы призываем к пересмотру регламента 1141/2014, касающегося статуса и финансирования европейских политических партий и европейских политических фондов, чтобы запретить не только прямое финансирование европейских партий иностранными источниками, но и их косвенное финансирование из-за границы (через национальные партии или частные пожертвования)", - говорится в документе.
Отмечается, что это изменение должно вступить в силу до следующих европейских выборов, которые состоятся в 2024 году.
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Эммануэль МакронЕвросоюзФранцияЛатвияЛитваВ мире
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