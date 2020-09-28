https://ria.ru/20200928/partii-1577918383.html

Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа

Франция, Литва и Латвия в совместной декларации по защите демократий призывают Евросоюз скорректировать нормативные акты с тем, чтобы запретить непрямое... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T23:53

2020-09-28T23:53

2020-09-28T23:53

эммануэль макрон

евросоюз

франция

латвия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577784833_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_eee8724a9f0da1dd203bde4f010aff28.jpg

<strong>ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> в совместной декларации по защите демократий призывают Евросоюз скорректировать нормативные акты с тем, чтобы запретить непрямое иностранное финансирование политических партий.Ранее президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсе</a> заявил, что три страны приняли совестную декларацию по защите демократий, которая, в частности, направлена на борьбу с кибератаками и дезинформацией."В первую очередь, нам необходимо обеспечить безопасность наших избирательных процессов как на европейском, так и на национальном уровне, а также гарантировать целостность результатов выборов. Безопасность национальных выборов - общий вызов для демократий Европейского Союза", - говорится в тексте декларации, которая была распространена пресс-службой Елисейского дворца.В документе предлагается ввести совместный механизм защиты выборов с пулом национальных экспертов, к которым можно было бы обращаться за помощью любой стране-члену <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза </a>для защиты электоральной системы от кибератак.Кроме того, в декларации говорится о необходимости усилить способность противостоять дезинформации. "ЕС должен предпринять новые меры в отношении ответственности и прозрачности онлайн-платформ в целях борьбы с дезинформацией. Эти меры должны основываться на верховенстве основных прав", - говорится в декларации.Наконец, в документе идет речь о необходимости скорректировать нормативные акты Европейского союза, чтобы ввести запрет на непрямое финансирование политических партий из-за рубежа."Несмотря на запрет для политических партий ЕС получать финансирование из третьих стран, в наших нормативных актах все еще есть пробелы, в частности, это касается непрямого финансирования. Мы призываем к пересмотру регламента 1141/2014, касающегося статуса и финансирования европейских политических партий и европейских политических фондов, чтобы запретить не только прямое финансирование европейских партий иностранными источниками, но и их косвенное финансирование из-за границы (через национальные партии или частные пожертвования)", - говорится в документе.Отмечается, что это изменение должно вступить в силу до следующих европейских выборов, которые состоятся в 2024 году.

https://ria.ru/20200925/evrosoyuz-1577790918.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/estoniya-1577765306.html

2

франция

латвия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, евросоюз, франция, латвия, литва, в мире