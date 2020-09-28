https://ria.ru/20200928/pantsir-1577902112.html

США "уничтожили" российский "Панцирь" на учениях

Американская армия отработала приемы ведения "будущей войны с Россией и Китаем" на полигоне Юма в Аризоне. Одной из тренировочных целей для уничтожения был... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:14

2020-09-28T17:14

2020-09-28T18:21

россия

панцирь-с1

аризона

китай

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Американская армия отработала приемы ведения "будущей войны с Россией и Китаем" на полигоне Юма в <a href="http://ria.ru/location_StateofArizona/" target="_blank" data-auto="true">Аризоне</a>. Одной из тренировочных целей для уничтожения был выбран аналог российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", пишет <a href="https://www.defensenews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Defense News</a>."Эти усилия объединяют оружие будущего и возможности, предусмотренные для использования на поле битвы 2030-х годов против почти равных противников, таких как Россия и Китай", — сообщает издание.По данным <a href="https://www.defenseone.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Defense One</a>, на "амбициозных испытаниях" демонстрировались беспилотные летательные аппараты, суперпушки, а также возможности использования спутников и наземных роботов.Во время первой фазы учений использовались спутники, определяющие местоположение "вражеских" систем противовоздушной обороны (ПВО). Данные передавались на наземную станцию Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), которая, в свою очередь, отправляла информацию непосредственно на полигон Юма, где находилась пушка, созданная в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) — "Пушечная артиллерия повышенной дальнобойности". Как отмечается, данное орудие способно поражать цели на расстоянии до 70 километров.Положение командно-диспетчерского узла ПВО фиксировалось с помощью вертолета-разведчика и БЛА, в то время как "цель" уничтожалась ракетой Hellfire с дрона Grey Eagle. Издание заявляет, что атака производилась с "рекордно небольшой высоты" — около 91 метра.Во время второй фазы демонстрировалось уничтожение оставшихся компонентов ПВО "противника".Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "<a href="http://ria.ru/product_ZRPK_Pancir-S/" target="_blank" data-auto="true">Панцирь-С1</a>" предназначен для защиты стратегических объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников.

https://ria.ru/20200911/ucheniya-1577092246.html

https://ria.ru/20200729/1575042805.html

Damir Aliev сами поставили чучело, сами его "победили" ))) молодцы, чо 227

Covid короновирусович Нужно провести учения и отработать уничтожение сша с помощью "Посейдона" и "Авангарда" и крутить 2 недели ролики. 216

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аризона

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, панцирь-с1, аризона, китай, сша, безопасность, в мире