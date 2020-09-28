https://ria.ru/20200928/pantsir-1577902112.html
США "уничтожили" российский "Панцирь" на учениях
Американская армия отработала приемы ведения "будущей войны с Россией и Китаем" на полигоне Юма в Аризоне. Одной из тренировочных целей для уничтожения был... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:14
2020-09-28T17:14
2020-09-28T18:21
россия
панцирь-с1
аризона
китай
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Американская армия отработала приемы ведения "будущей войны с Россией и Китаем" на полигоне Юма в <a href="http://ria.ru/location_StateofArizona/" target="_blank" data-auto="true">Аризоне</a>. Одной из тренировочных целей для уничтожения был выбран аналог российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", пишет <a href="https://www.defensenews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Defense News</a>."Эти усилия объединяют оружие будущего и возможности, предусмотренные для использования на поле битвы 2030-х годов против почти равных противников, таких как Россия и Китай", — сообщает издание.По данным <a href="https://www.defenseone.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Defense One</a>, на "амбициозных испытаниях" демонстрировались беспилотные летательные аппараты, суперпушки, а также возможности использования спутников и наземных роботов.Во время первой фазы учений использовались спутники, определяющие местоположение "вражеских" систем противовоздушной обороны (ПВО). Данные передавались на наземную станцию Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), которая, в свою очередь, отправляла информацию непосредственно на полигон Юма, где находилась пушка, созданная в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) — "Пушечная артиллерия повышенной дальнобойности". Как отмечается, данное орудие способно поражать цели на расстоянии до 70 километров.Положение командно-диспетчерского узла ПВО фиксировалось с помощью вертолета-разведчика и БЛА, в то время как "цель" уничтожалась ракетой Hellfire с дрона Grey Eagle. Издание заявляет, что атака производилась с "рекордно небольшой высоты" — около 91 метра.Во время второй фазы демонстрировалось уничтожение оставшихся компонентов ПВО "противника".Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "<a href="http://ria.ru/product_ZRPK_Pancir-S/" target="_blank" data-auto="true">Панцирь-С1</a>" предназначен для защиты стратегических объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников.
https://ria.ru/20200911/ucheniya-1577092246.html
https://ria.ru/20200729/1575042805.html
Damir Aliev
сами поставили чучело, сами его "победили" ))) молодцы, чо
227
Covid короновирусович
Нужно провести учения и отработать уничтожение сша с помощью "Посейдона" и "Авангарда" и крутить 2 недели ролики.
216
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россия
аризона
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, панцирь-с1, аризона, китай, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Американская армия отработала приемы ведения "будущей войны с Россией и Китаем" на полигоне Юма в Аризоне
. Одной из тренировочных целей для уничтожения был выбран аналог российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", пишет Defense News
.
"Эти усилия объединяют оружие будущего и возможности, предусмотренные для использования на поле битвы 2030-х годов против почти равных противников, таких как Россия и Китай", — сообщает издание.
По данным Defense One
, на "амбициозных испытаниях" демонстрировались беспилотные летательные аппараты, суперпушки, а также возможности использования спутников и наземных роботов.
Во время первой фазы учений использовались спутники, определяющие местоположение "вражеских" систем противовоздушной обороны (ПВО). Данные передавались на наземную станцию Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), которая, в свою очередь, отправляла информацию непосредственно на полигон Юма, где находилась пушка, созданная в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) — "Пушечная артиллерия повышенной дальнобойности". Как отмечается, данное орудие способно поражать цели на расстоянии до 70 километров.
Положение командно-диспетчерского узла ПВО фиксировалось с помощью вертолета-разведчика и БЛА, в то время как "цель" уничтожалась ракетой Hellfire с дрона Grey Eagle. Издание заявляет, что атака производилась с "рекордно небольшой высоты" — около 91 метра.
Во время второй фазы демонстрировалось уничтожение оставшихся компонентов ПВО "противника".
Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1
" предназначен для защиты стратегических объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников.