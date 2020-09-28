https://ria.ru/20200928/pandemiya-1577913098.html

Собянин рассказал о вынесенном из пандемии опыте

Реализация национальных целей в непростое время коронавируса может потребовать неординарных решений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:05

2020-09-28T20:05

2020-09-28T20:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Реализация национальных целей в непростое время коронавируса может потребовать неординарных решений, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Реализация проектов начинается в сложный год, когда мы все работаем в условиях пандемии... опыт пандемии не очень приятный, но, тем не менее, он дал и свои плюсы. Мы начинаем понимать, что можем делать гораздо больше и более короткие сроки... Этот огромный опыт, который мы приобрели, на наш взгляд, необходимо использовать и для достижения национальных целей", - сказал Собянин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."Мы все понимаем, что реализация этих целей будет идти в непростое время, непростой период. И, конечно, нам, может быть, понадобятся неординарные решения, чтобы двигаться значительно быстрее, и тогда, конечно, есть уверенность, что мы достигнем поставленных целей", - заключил Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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