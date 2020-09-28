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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/pandemiya-1577913098.html
Собянин рассказал о вынесенном из пандемии опыте
Реализация национальных целей в непростое время коронавируса может потребовать неординарных решений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:05
2020-09-28T20:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Реализация национальных целей в непростое время коронавируса может потребовать неординарных решений, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Реализация проектов начинается в сложный год, когда мы все работаем в условиях пандемии... опыт пандемии не очень приятный, но, тем не менее, он дал и свои плюсы. Мы начинаем понимать, что можем делать гораздо больше и более короткие сроки... Этот огромный опыт, который мы приобрели, на наш взгляд, необходимо использовать и для достижения национальных целей", - сказал Собянин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."Мы все понимаем, что реализация этих целей будет идти в непростое время, непростой период. И, конечно, нам, может быть, понадобятся неординарные решения, чтобы двигаться значительно быстрее, и тогда, конечно, есть уверенность, что мы достигнем поставленных целей", - заключил Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин, москва, общество

Собянин рассказал о вынесенном из пандемии опыте

20:05 28.09.2020
1192
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Реализация национальных целей в непростое время коронавируса может потребовать неординарных решений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Реализация проектов начинается в сложный год, когда мы все работаем в условиях пандемии... опыт пандемии не очень приятный, но, тем не менее, он дал и свои плюсы. Мы начинаем понимать, что можем делать гораздо больше и более короткие сроки... Этот огромный опыт, который мы приобрели, на наш взгляд, необходимо использовать и для достижения национальных целей", - сказал Собянин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы все понимаем, что реализация этих целей будет идти в непростое время, непростой период. И, конечно, нам, может быть, понадобятся неординарные решения, чтобы двигаться значительно быстрее, и тогда, конечно, есть уверенность, что мы достигнем поставленных целей", - заключил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
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