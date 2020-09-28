https://ria.ru/20200928/pamyatnik-1577892857.html
Депутат назвал снос памятника Ленину в Белгороде оскорблением государства
Депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов (КПРФ) назвал оскорблением государства ситуацию с памятником Владимиру Ленину в Белгороде, отметив, что... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:13
2020-09-28T15:13
2020-09-28T15:15
россия
памятники
владимир ленин (владимир ульянов)
кпрф
госдума рф
белгород
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы от Белгородской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gavrilov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гаврилов</a> (КПРФ) назвал оскорблением государства ситуацию с памятником Владимиру Ленину в <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгороде</a>, отметив, что в ситуации должны разобраться правоохранительные органы.Ранее ряд СМИ сообщал, что мэр Белгорода Юрий Галдун предложил местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину. Глава города на своей странице в одной из соцсетей написал, что памятник Ленину будет утилизирован, если местное отделение КПРФ не заберет его.Он напомнил, что Россия является правопреемницей <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, а "Ленин – основатель советского государства".Депутат назвал подобные планы чиновников региона русофобскими.
https://ria.ru/20200918/lenin-1577467589.html
atukov40
Какое оскорбление?!?!?! Этот товарищ в кепке столько горя принёс народу нашего государство, что, если бы у него была бы совесть, то все бы памятники покраснели.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, памятники, владимир ленин (владимир ульянов), кпрф, госдума рф, белгород, общество