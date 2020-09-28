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Депутат назвал снос памятника Ленину в Белгороде оскорблением государства
Депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов (КПРФ) назвал оскорблением государства ситуацию с памятником Владимиру Ленину в Белгороде, отметив, что... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:13
2020-09-28T15:15
россия
памятники
владимир ленин (владимир ульянов)
кпрф
госдума рф
белгород
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы от Белгородской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gavrilov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гаврилов</a> (КПРФ) назвал оскорблением государства ситуацию с памятником Владимиру Ленину в <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгороде</a>, отметив, что в ситуации должны разобраться правоохранительные органы.Ранее ряд СМИ сообщал, что мэр Белгорода Юрий Галдун предложил местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину. Глава города на своей странице в одной из соцсетей написал, что памятник Ленину будет утилизирован, если местное отделение КПРФ не заберет его.Он напомнил, что Россия является правопреемницей <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, а "Ленин – основатель советского государства".Депутат назвал подобные планы чиновников региона русофобскими.
https://ria.ru/20200918/lenin-1577467589.html
Какое оскорбление?!?!?! Этот товарищ в кепке столько горя принёс народу нашего государство, что, если бы у него была бы совесть, то все бы памятники покраснели.
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Дикари
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россия
белгород
РИА Новости
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россия, памятники, владимир ленин (владимир ульянов), кпрф, госдума рф, белгород, общество

Депутат назвал снос памятника Ленину в Белгороде оскорблением государства

15:13 28.09.2020 (обновлено: 15:15 28.09.2020)
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© Фото : Страница мэра Белгорода Юрия Галдуна VkontakteПамятник Ленину, демонтированный в Белгороде
Памятник Ленину, демонтированный в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Страница мэра Белгорода Юрия Галдуна Vkontakte
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов (КПРФ) назвал оскорблением государства ситуацию с памятником Владимиру Ленину в Белгороде, отметив, что в ситуации должны разобраться правоохранительные органы.
Ранее ряд СМИ сообщал, что мэр Белгорода Юрий Галдун предложил местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину. Глава города на своей странице в одной из соцсетей написал, что памятник Ленину будет утилизирован, если местное отделение КПРФ не заберет его.

"Уничтожение памятников Ленину – это антигосударственная позиция и оскорбление государства, высказанные с особым цинизмом. В сложившейся ситуации должны разобраться правоохранительные органы", - сказал Гаврилов журналистам.

Он напомнил, что Россия является правопреемницей СССР, а "Ленин – основатель советского государства".
Депутат назвал подобные планы чиновников региона русофобскими.
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Обсудить9
РоссияПамятникиВладимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФГосдума РФБелгородОбщество
Популярные комментарии
Какое оскорбление?!?!?! Этот товарищ в кепке столько горя принёс народу нашего государство, что, если бы у него была бы совесть, то все бы памятники покраснели.
28 сентября, 15:28
aatukov40
12000330
Дикари
28 сентября, 15:14
ДНДенис Носков
3200007
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