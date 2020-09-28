https://ria.ru/20200928/pamyatnik-1577892857.html

Депутат назвал снос памятника Ленину в Белгороде оскорблением государства

Депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов (КПРФ) назвал оскорблением государства ситуацию с памятником Владимиру Ленину в Белгороде, отметив, что... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:13

2020-09-28T15:13

2020-09-28T15:15

россия

памятники

владимир ленин (владимир ульянов)

кпрф

госдума рф

белгород

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы от Белгородской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gavrilov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гаврилов</a> (КПРФ) назвал оскорблением государства ситуацию с памятником Владимиру Ленину в <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгороде</a>, отметив, что в ситуации должны разобраться правоохранительные органы.Ранее ряд СМИ сообщал, что мэр Белгорода Юрий Галдун предложил местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину. Глава города на своей странице в одной из соцсетей написал, что памятник Ленину будет утилизирован, если местное отделение КПРФ не заберет его.Он напомнил, что Россия является правопреемницей <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, а "Ленин – основатель советского государства".Депутат назвал подобные планы чиновников региона русофобскими.

https://ria.ru/20200918/lenin-1577467589.html

atukov40 Какое оскорбление?!?!?! Этот товарищ в кепке столько горя принёс народу нашего государство, что, если бы у него была бы совесть, то все бы памятники покраснели. 45

Денис Носков Дикари 39

9

россия

белгород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, памятники, владимир ленин (владимир ульянов), кпрф, госдума рф, белгород, общество