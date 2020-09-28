https://ria.ru/20200928/orlov-1577870046.html

Умер основатель МХГ Юрий Орлов

Основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщается на сайте организации. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:45

2020-09-28T10:45

2020-09-28T10:53

лаврентий берия

никита хрущев

иосиф сталин (джугашвили)

ссср

сша

московская хельсинкская группа

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Основатель <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskaja_KHelsinkskaja_gruppa" target="_blank">Московской Хельсинкской группы</a> Юрий Орлов умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщается на <a href="https://www.mhg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> организации. Причина смерти не сообщается. Орлов родился 13 августа 1924 года в рабочей семье. Воевал в Великой Отечественной войне. Окончил физический факультет МГУ, работал в Институте теоретической и экспериментальной физики АН СССР. В 1956 году на партийном собрании, посвященном обсуждению доклада Никиты Хрущева на ХХ съезде КПСС, выступил с заявлением, в котором он назвал Иосифа Сталина и Лаврентия Берию "убийцами, стоявшими у власти" и выдвинул требование "демократии на основе социализма". Вскоре был уволен с работы и исключен из партии. В 1973 году начал заниматься активной общественной деятельностью и тогда же организовал советскую секцию "Международной амнистии". В 1976 году создал МХГ, целью которой стал контроль за выполнением гуманитарных разделов Заключительного акта Хельсинкских соглашений.В 1977 году его арестовали и в следующем году приговорили к семи годам лагерей строгого режима и пяти годам ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. В 1986 году Орлова обменяли на арестованного в США советского разведчика. С тех пор он жил за границей, но регулярно приезжал на родину.

https://ria.ru/20181208/1547671122.html

https://ria.ru/20190122/1549688858.html

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ссср

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаврентий берия, никита хрущев, иосиф сталин (джугашвили), ссср, сша, московская хельсинкская группа, общество