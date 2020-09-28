https://ria.ru/20200928/ograblenie-1577870313.html

Красноярцу, отнявшему еду у курьера грозит до семи лет лишения свободы

Мужчина напал на доставщика еды в Красноярске, ограбил его и тут же "съел улики", сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:45

2020-09-28T10:45

2020-09-28T11:22

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840617_0:291:3072:2019_1400x0_80_0_0_dc261c57479a293309ae1407f5e59c29.jpg

<strong>КРАСНОЯРСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Мужчина напал на доставщика еды в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, ограбил его и тут же "съел улики", сообщает краевой главк МВД.Пострадавший рассказал, что на улице к нему подошел неизвестный, открыл его рюкзак и попытался похитить содержимое, но получил отпор."Однако злоумышленник применил физическую силу, совершил задуманное и скрылся. Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку и передали всем наружным нарядам. Во дворе одного из домов неподалеку от места преступления правоохранители заметили подходящего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции. Ранее судимый за грабеж 25-летний красноярец признался в содеянном и пояснил, что похищенное съел. Сумма причиненного материального ущерба составила 1775 рублей", - говорится в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", по которой ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

https://ria.ru/20200904/domogatelstva-1576798032.html

3

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия