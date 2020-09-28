Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/ograblenie-1577870313.html
Красноярцу, отнявшему еду у курьера грозит до семи лет лишения свободы
Мужчина напал на доставщика еды в Красноярске, ограбил его и тут же "съел улики", сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:45
2020-09-28T11:22
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840617_0:291:3072:2019_1400x0_80_0_0_dc261c57479a293309ae1407f5e59c29.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Мужчина напал на доставщика еды в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, ограбил его и тут же "съел улики", сообщает краевой главк МВД.Пострадавший рассказал, что на улице к нему подошел неизвестный, открыл его рюкзак и попытался похитить содержимое, но получил отпор."Однако злоумышленник применил физическую силу, совершил задуманное и скрылся. Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку и передали всем наружным нарядам. Во дворе одного из домов неподалеку от места преступления правоохранители заметили подходящего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции. Ранее судимый за грабеж 25-летний красноярец признался в содеянном и пояснил, что похищенное съел. Сумма причиненного материального ущерба составила 1775 рублей", - говорится в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", по которой ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
https://ria.ru/20200904/domogatelstva-1576798032.html
3
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840617_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0f4ff880acf728136e58d2393c812a56.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярск, происшествия

Красноярцу, отнявшему еду у курьера грозит до семи лет лишения свободы

10:45 28.09.2020 (обновлено: 11:22 28.09.2020)
902
© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки на одной из улиц Милана
Курьер службы доставки на одной из улиц Милана - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Светлана Волобуева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 сен – РИА Новости. Мужчина напал на доставщика еды в Красноярске, ограбил его и тут же "съел улики", сообщает краевой главк МВД.
Пострадавший рассказал, что на улице к нему подошел неизвестный, открыл его рюкзак и попытался похитить содержимое, но получил отпор.
"Однако злоумышленник применил физическую силу, совершил задуманное и скрылся. Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку и передали всем наружным нарядам. Во дворе одного из домов неподалеку от места преступления правоохранители заметили подходящего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции. Ранее судимый за грабеж 25-летний красноярец признался в содеянном и пояснил, что похищенное съел. Сумма причиненного материального ущерба составила 1775 рублей", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", по которой ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 19:15
Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды
9266219
Обсудить3
КрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Российский общественный деятель, правозащитник, основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов
Умер основатель МХГ Юрий Орлов
Машина скорой помощи
В Оренбурге девочка умерла в больнице после операции на челюсти
Московский Кремль
В МИД рассказали, зачем Запад использует антироссийскую риторику
Черноперая рифовая акула
Эксперты посчитали, сколько акул могут быть убиты ради вакцины от COVID
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
Семьи погибших в ДТП под Калининградом получат страховые выплаты
Оперативные службы на месте гибели рабочего при обрушении котлована на стройплощадк
В Москве рабочий погиб при обрушении котлована на стройке
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшую в Свердловской области трехлетнюю девочку нашли мертвой
Спортивный зал
В Магадане учитель физкультуры совращал школьниц
Хакерская атака
Программист "зомбировал" кофеварку и заставил ее майнить криптовалюту
Хоакин Феникс и Руни Мара
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019
Глава Южной Кореи извинился за инцидент с убийством чиновника в КНДР
На месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области
СК выяснит обстоятельства падения легкомоторного самолета в Волгу
Алексей Навальный
Алексей Навальный подтвердил встречу с Меркель в клинике Charite
Река Буйба в Красноярском крае
В Сочи спасли десять человек, заблудившихся в лесу
Полиция
В Москве угонщик переехал владельца авто и подрался с полицейскими
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
Лента новостейМолния