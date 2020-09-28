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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20200928/obrazovanie-1577881440.html
До конца года в Ивановской области откроются 42 центра "Точка роста"
В Ивановской области в этом году центры образования гуманитарного и цифрового профиля "Точка роста" начнут работать в 42 сельских школах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:57
2020-09-28T12:57
ивановская область
ивановская область
общество
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<strong>ИВАНОВО, 28 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> в этом году центры образования гуманитарного и цифрового профиля "Точка роста" начнут работать в 42 сельских школах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.C учетом центров, открытых в прошлом году, в регионе будут работать 54 "Точки роста".Всего на создание "Точек роста" в 2020 году направили более 50 миллионов рублей, в том числе 46,5 миллиона рублей – средства федерального бюджета.Центры "Точка роста" созданы в рамках реализации проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". За счет средств федерального и областного бюджетов в каждую школу на сумму свыше 1,1 миллиона рублей поставлен комплект современного цифрового и учебного оборудования для обучения по предметам "ОБЖ", "Информатика" и "Технология", организации проектной работы школьников, комплект мебели и оборудования для шахматной и медиа-зоны. За счет местных бюджетов проводятся капитальные и косметические ремонты помещений, закупается мебель для класса предметных компетенций и коворкинга.Центры "Точка роста" предоставляют школьникам и педагогам сельской местности и малых городов новые возможности проводить занятия с использованием современного оборудования, реализовывать новые образовательные проекты.
https://ria.ru/20200908/tsifrovizatsiya-1576948189.html
ивановская область
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ивановская область, общество

До конца года в Ивановской области откроются 42 центра "Точка роста"

12:57 28.09.2020
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© Иллюстрация РИА НовостиТочки роста: как IT-образование стало доступным сельскому школьнику
Точки роста: как IT-образование стало доступным сельскому школьнику - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Иллюстрация РИА Новости
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 28 сен – РИА Новости. В Ивановской области в этом году центры образования гуманитарного и цифрового профиля "Точка роста" начнут работать в 42 сельских школах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
C учетом центров, открытых в прошлом году, в регионе будут работать 54 "Точки роста".
Всего на создание "Точек роста" в 2020 году направили более 50 миллионов рублей, в том числе 46,5 миллиона рублей – средства федерального бюджета.
Центры "Точка роста" созданы в рамках реализации проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". За счет средств федерального и областного бюджетов в каждую школу на сумму свыше 1,1 миллиона рублей поставлен комплект современного цифрового и учебного оборудования для обучения по предметам "ОБЖ", "Информатика" и "Технология", организации проектной работы школьников, комплект мебели и оборудования для шахматной и медиа-зоны. За счет местных бюджетов проводятся капитальные и косметические ремонты помещений, закупается мебель для класса предметных компетенций и коворкинга.
Солнечная электростанция в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 17:13Ивановская область
В Ивановской области займутся цифровизацией электроэнергетики
Центры "Точка роста" предоставляют школьникам и педагогам сельской местности и малых городов новые возможности проводить занятия с использованием современного оборудования, реализовывать новые образовательные проекты.
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Ивановская областьИвановская областьОбщество
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