Медведев прокомментировал обострение ситуации в Нагорном Карабахе
12:53 28.09.2020 (обновлено: 13:24 28.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силой, урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами.
"Новый виток напряженности в зоне Нагорно-Карабахского конфликта в очередной раз привел к кровопролитию, гибели людей. Проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силовым путем. Урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами", — написал Медведев на своей странице в "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев заявил о необходимости использовать все возможности для преодоления кризиса в Нагорном Карабахе — как Минской группы ОБСЕ, так и двусторонний формат с Россией.
"Следует использовать все возможности для поиска развязок в преодолении кризиса. И механизм сопредседательства в рамках Минской группы ОБСЕ. И двусторонний формат — с учетом того, что Армения и Азербайджан — наши соседи и близкие партнеры", — написал Медведев на своей странице в "ВКонтакте".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.