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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/obostrenie-1577881051.html
Медведев прокомментировал обострение ситуации в Нагорном Карабахе
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силой, урегулирование должно осуществляться исключительно... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:53
2020-09-28T13:24
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
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дмитрий медведев
нагорно-карабахская республика
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Зампред Совбеза России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> считает, что проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силой, урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами.Дмитрий Медведев заявил о необходимости использовать все возможности для преодоления кризиса в Нагорном Карабахе — как Минской группы <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a>, так и двусторонний формат с Россией."Следует использовать все возможности для поиска развязок в преодолении кризиса. И механизм сопредседательства в рамках Минской группы ОБСЕ. И двусторонний формат — с учетом того, что Армения и Азербайджан — наши соседи и близкие партнеры", — написал Медведев на своей странице в "ВКонтакте".Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577880968.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577871112.html
Ой, кто это замяукал.........
17
Мистер очевидность.
17
4
азербайджан
армения
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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Медведев прокомментировал обострение ситуации в Нагорном Карабахе

12:53 28.09.2020 (обновлено: 13:24 28.09.2020)
2841
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силой, урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами.

"Новый виток напряженности в зоне Нагорно-Карабахского конфликта в очередной раз привел к кровопролитию, гибели людей. Проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силовым путем. Урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами", — написал Медведев на своей странице в "ВКонтакте".

Дмитрий Медведев заявил о необходимости использовать все возможности для преодоления кризиса в Нагорном Карабахе — как Минской группы ОБСЕ, так и двусторонний формат с Россией.
"Следует использовать все возможности для поиска развязок в преодолении кризиса. И механизм сопредседательства в рамках Минской группы ОБСЕ. И двусторонний формат — с учетом того, что Армения и Азербайджан — наши соседи и близкие партнеры", — написал Медведев на своей странице в "ВКонтакте".
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:52Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армяне и азербайджанцы Крыма дали оценку ситуации в Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:33Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе
19510133
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕАзербайджанАрменияНагорный КарабахДмитрий МедведевНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
Популярные комментарии
Ой, кто это замяукал.........
28 сентября, 12:56
Арсений НовиковАрсений Новиков
650006
Мистер очевидность.
28 сентября, 12:56
Степан КрасновСтепан Краснов
650006
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