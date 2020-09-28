https://ria.ru/20200928/obostrenie-1577881051.html

Медведев прокомментировал обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силой, урегулирование должно осуществляться исключительно... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:53

2020-09-28T12:53

2020-09-28T13:24

минобороны азербайджана

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Зампред Совбеза России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> считает, что проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силой, урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами.Дмитрий Медведев заявил о необходимости использовать все возможности для преодоления кризиса в Нагорном Карабахе — как Минской группы <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a>, так и двусторонний формат с Россией."Следует использовать все возможности для поиска развязок в преодолении кризиса. И механизм сопредседательства в рамках Минской группы ОБСЕ. И двусторонний формат — с учетом того, что Армения и Азербайджан — наши соседи и близкие партнеры", — написал Медведев на своей странице в "ВКонтакте".Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577880968.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577871112.html

Арсений Новиков Ой, кто это замяукал......... 17

Степан Краснов Мистер очевидность. 17

4

азербайджан

армения

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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