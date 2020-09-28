https://ria.ru/20200928/neft-1577866334.html

"Держать руку на пульсе". Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Страны G20, как и государства ОПЕК+, отмечают стабилизацию ситуации на рынке нефти в последние месяцы, однако видят риски второй волны пандемии коронавируса, в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:44

2020-09-28T09:44

2020-09-28T10:40

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

опек

большая двадцатка

александр новак

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Страны <a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">G20</a>, как и государства <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a>, отмечают стабилизацию ситуации на рынке нефти в последние месяцы, однако видят риски второй волны пандемии коронавируса, в связи с чем нужно держать руку на пульсе, сообщил глава Минэнерго РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>, комментируя повестку заседания глав минэнерго "большой двадцатки" 27-28 сентября."Поэтому необходимо, как мы и обсуждали это с министрами сегодня и на G20, и в рамках ОПЕК+, держать руку на пульсе, смотреть, как будет развиваться ситуация с тем, чтобы баланс сохранялся. И по мере восстановления спроса восстанавливалась добыча, восстанавливалась в целом ситуация на нефтяном рынке", - добавил он.Министр при этом отметил, что все страны G20 выступают за координацию совместных усилий для сбалансирования рынков и скорейшего восстановления потребления энергетических ресурсов. Кроме того, он сообщил, что главы минэнерго "большой двадцатки" отдельное внимание в ходе двухдневной встречи уделяют и экологической повестке.

https://ria.ru/20200928/neft-1577719379.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, большая двадцатка, александр новак, экономика