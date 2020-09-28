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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200928/neft-1577866334.html
"Держать руку на пульсе". Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Страны G20, как и государства ОПЕК+, отмечают стабилизацию ситуации на рынке нефти в последние месяцы, однако видят риски второй волны пандемии коронавируса, в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:44
2020-09-28T10:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
опек
большая двадцатка
александр новак
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Страны <a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">G20</a>, как и государства <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a>, отмечают стабилизацию ситуации на рынке нефти в последние месяцы, однако видят риски второй волны пандемии коронавируса, в связи с чем нужно держать руку на пульсе, сообщил глава Минэнерго РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>, комментируя повестку заседания глав минэнерго "большой двадцатки" 27-28 сентября."Поэтому необходимо, как мы и обсуждали это с министрами сегодня и на G20, и в рамках ОПЕК+, держать руку на пульсе, смотреть, как будет развиваться ситуация с тем, чтобы баланс сохранялся. И по мере восстановления спроса восстанавливалась добыча, восстанавливалась в целом ситуация на нефтяном рынке", - добавил он.Министр при этом отметил, что все страны G20 выступают за координацию совместных усилий для сбалансирования рынков и скорейшего восстановления потребления энергетических ресурсов. Кроме того, он сообщил, что главы минэнерго "большой двадцатки" отдельное внимание в ходе двухдневной встречи уделяют и экологической повестке.
https://ria.ru/20200928/neft-1577719379.html
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, большая двадцатка, александр новак, экономика

"Держать руку на пульсе". Новак оценил ситуацию на рынке нефти

09:44 28.09.2020 (обновлено: 10:40 28.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Страны G20, как и государства ОПЕК+, отмечают стабилизацию ситуации на рынке нефти в последние месяцы, однако видят риски второй волны пандемии коронавируса, в связи с чем нужно держать руку на пульсе, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, комментируя повестку заседания глав минэнерго "большой двадцатки" 27-28 сентября.

"Мы видим, что последние несколько месяцев ситуация стабильная, баланс был восстановлен за счет того, что страны-производители сократили добычу и частично был спрос восстановлен. Но при этом мы видим, конечно, что впереди очень много неопределенностей, особенно связанных с риском второй волны пандемии, тех мер, которые принимают правительства разных стран сегодня", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому необходимо, как мы и обсуждали это с министрами сегодня и на G20, и в рамках ОПЕК+, держать руку на пульсе, смотреть, как будет развиваться ситуация с тем, чтобы баланс сохранялся. И по мере восстановления спроса восстанавливалась добыча, восстанавливалась в целом ситуация на нефтяном рынке", - добавил он.
Министр при этом отметил, что все страны G20 выступают за координацию совместных усилий для сбалансирования рынков и скорейшего восстановления потребления энергетических ресурсов. Кроме того, он сообщил, что главы минэнерго "большой двадцатки" отдельное внимание в ходе двухдневной встречи уделяют и экологической повестке.
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"Этот вектор сегодня достаточно активный... Все-таки стратегия стремления к снижению выбросов CO2, к улучшению ситуации с климатом, реализации Парижского соглашения - это все затрагивает энергетику. Поэтому мы сегодня обсуждаем эти вопросы активно с нашими коллегами, в том числе и технологии замкнутого цикла, переработки углеводородов. На наш взгляд, несмотря на ВИЭ, которые активно сейчас внедряются... без углеводородной энергетики не обойтись. Поэтому важно уделить внимание тому, чтобы она была тоже экологически чистой", - сказал Новак.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКБольшая двадцаткаАлександр НовакЭкономика
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