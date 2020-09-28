https://ria.ru/20200928/neft-1577864035.html

Цены на нефть марки WTI опустились ниже 40 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, марка WTI уже дешевле 40 долларов за баррель - рынки переоценивают вниз ожидания спроса на сырье на фоне... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:52

2020-09-28T08:52

2020-09-28T08:52

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

коронавирус covid-19

цены на нефть

wti (нефть)

brent

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575033166_0:313:3084:2048_1400x0_80_0_0_6d7b2c1329fdc6c8a32df03e1e3cc76c.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, марка WTI уже дешевле 40 долларов за баррель - рынки переоценивают вниз ожидания спроса на сырье на фоне ситуации вокруг коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> снижается на 0,71%, до 42,11 доллара за баррель, ноябрьских - на 0,64%, до 41,65 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускается на 0,77%, до 39,94 доллара за баррель."Число новых случаев COVID-19 ускоряет рост в крупных штатах США, что вновь усиливает опасения по поводу того, что ограничения на передвижение сдержат текущее восстановление нефтяного спроса в последнем квартале", - цитирует агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a> мнение аналитиков <a href="http://ria.ru/organization_ANZ/" target="_blank" data-auto="true">ANZ</a>.Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире продолжает увеличиваться, при этом в США за все время заразилось более 7 миллионов человек. В Индии показатель уже достиг 6 миллионов, в некоторых странах Европы его рост заметно ускорился.Инвесторы опасаются, что вторая волна заражений может привести к ужесточению карантинных мер, что негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, следовательно, спросе на нефть.Рынки также оценивают заявления генсека <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a> <a href="http://ria.ru/person_Mokhammed_Barkindo/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммеда Баркиндо</a> на заседании министров энергетики стран G20. По словам Баркиндо, "избыток" товарных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в четвертом квартале составит 123 миллиона баррелей, а полностью он исчезнет со второго квартала будущего года.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200928/neft-1577719379.html

https://ria.ru/20200923/neft-1577653636.html

1

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, цены на нефть, wti (нефть), brent, сша, экономика