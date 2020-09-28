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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200928/neft-1577864035.html
Цены на нефть марки WTI опустились ниже 40 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, марка WTI уже дешевле 40 долларов за баррель - рынки переоценивают вниз ожидания спроса на сырье на фоне... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:52
2020-09-28T08:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
коронавирус covid-19
цены на нефть
wti (нефть)
brent
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, марка WTI уже дешевле 40 долларов за баррель - рынки переоценивают вниз ожидания спроса на сырье на фоне ситуации вокруг коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> снижается на 0,71%, до 42,11 доллара за баррель, ноябрьских - на 0,64%, до 41,65 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускается на 0,77%, до 39,94 доллара за баррель."Число новых случаев COVID-19 ускоряет рост в крупных штатах США, что вновь усиливает опасения по поводу того, что ограничения на передвижение сдержат текущее восстановление нефтяного спроса в последнем квартале", - цитирует агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a> мнение аналитиков <a href="http://ria.ru/organization_ANZ/" target="_blank" data-auto="true">ANZ</a>.Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире продолжает увеличиваться, при этом в США за все время заразилось более 7 миллионов человек. В Индии показатель уже достиг 6 миллионов, в некоторых странах Европы его рост заметно ускорился.Инвесторы опасаются, что вторая волна заражений может привести к ужесточению карантинных мер, что негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, следовательно, спросе на нефть.Рынки также оценивают заявления генсека <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a> <a href="http://ria.ru/person_Mokhammed_Barkindo/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммеда Баркиндо</a> на заседании министров энергетики стран G20. По словам Баркиндо, "избыток" товарных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в четвертом квартале составит 123 миллиона баррелей, а полностью он исчезнет со второго квартала будущего года.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200928/neft-1577719379.html
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коронавирус covid-19, цены на нефть, wti (нефть), brent, сша, экономика

Цены на нефть марки WTI опустились ниже 40 долларов за баррель

08:52 28.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, марка WTI уже дешевле 40 долларов за баррель - рынки переоценивают вниз ожидания спроса на сырье на фоне ситуации вокруг коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,71%, до 42,11 доллара за баррель, ноябрьских - на 0,64%, до 41,65 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускается на 0,77%, до 39,94 доллара за баррель.
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"Число новых случаев COVID-19 ускоряет рост в крупных штатах США, что вновь усиливает опасения по поводу того, что ограничения на передвижение сдержат текущее восстановление нефтяного спроса в последнем квартале", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире продолжает увеличиваться, при этом в США за все время заразилось более 7 миллионов человек. В Индии показатель уже достиг 6 миллионов, в некоторых странах Европы его рост заметно ускорился.
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Инвесторы опасаются, что вторая волна заражений может привести к ужесточению карантинных мер, что негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, следовательно, спросе на нефть.
Рынки также оценивают заявления генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо на заседании министров энергетики стран G20. По словам Баркиндо, "избыток" товарных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в четвертом квартале составит 123 миллиона баррелей, а полностью он исчезнет со второго квартала будущего года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус COVID-19Цены на нефтьWTI (нефть)BrentСШАЭкономика
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