https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577915782.html

Французский сенатор предположил, кто причастен к инциденту с Навальным

К инциденту с Алексеем Навальным могут быть причастны те, кто хочет дестабилизировать положение президента РФ Владимира Путина, заявил глава комиссии Сената... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T21:32

2020-09-28T21:32

2020-09-28T22:43

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

владимир путин

франция

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> К инциденту с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> могут быть причастны те, кто хочет дестабилизировать положение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, заявил глава комиссии Сената <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон."Я допускаю, что это могли быть и группы, стремящиеся дестабилизировать положение президента Путина. Эту точку зрения нельзя отбрасывать. Но это не очень хороший эпизод. Он открывает новые возможности для врагов России", - сказал Камбон, говоря о деле Навального в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>".Он отметил, что "Россия сама заинтересована в том, чтобы провести максимально эффективное расследование и показать, что власти не причастны к этому делу"."Но лично я отказываюсь тыкать в кого-то пальцем, как это делают определенные СМИ, и говорить, что это дело рук президента Владимира Путина и его сторонников. У нас нет на то доказательств", - добавил сенатор.По его словам, не стоит забывать, что у Навального много врагов, которые могли бы отдать подобные распоряжения."Он выступил против многих властных, олигархических и экономических структур. Я думаю, так или иначе, в этом деле власти России должны сделать все, чтобы установить истину и, кто бы ни был заказчиком, наказать виновных по закону. Я не претендую на оценку того, кто это мог совершить", - отметил сенатор.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577884166.html

https://ria.ru/20200926/provokatsiya-1577793947.html

https://ria.ru/20200925/titov-1577786496.html

nakιs Kamakιs «Как яростный оппозиционер он выступил против многих властных,».... бла-бла-бла. Кто им сказал, что он оппозиционер? Он, что способен лучше Путина воевать с Западом? Любая оппозиция в любой стране это какая-то альтернатива власти. Какая Навальный альтернатива? 33

Sergej Klassen Хоть кто то здраво мыслит... Но сценарий отравления не предполагает здравомыслия. 21

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франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, владимир путин, франция, германия, в мире