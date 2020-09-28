https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577871661.html

Алексей Навальный подтвердил встречу с Меркель в клинике Charite

Блогер Алексей Навальный подтвердил в Twitter сообщение немецкого издания Spiegel о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:02

2020-09-28T11:02

2020-09-28T12:10

госпитализация алексея навального

алексей навальный

der spiegel

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> подтвердил в <a href="https://twitter.com/navalny/status/1310485557781442565" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> сообщение немецкого издания <a href="http://ria.ru/product_Der_Spiegel/" target="_blank" data-auto="true">Spiegel</a> о встрече с канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Ангелой Меркель.Однако, по его словам, ее нельзя назвать тайной.Он также отметил, что очень признателен канцлеру за ее визит в больницу.Ранее немецкий еженедельник Spiegel написал, что канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> тайно посетила Алексея Навального во время его лечения в немецкой клинике Charite.Алексея Навального госпитализировали 20 августе в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшему из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. У мужчины диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало причиной недуга — пока неизвестно, но ядов в крови и моче Навального российские врачи не нашли.Позднее блогера перевезли в Германию. В начале сентября немецкое правительство заявило, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Россия отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов Навального, но ответа не получила.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Навального выписали из стационара немецкой клиники 7 сентября, его состояние — удовлетворительное.

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577791825.html

https://ria.ru/20200926/provokatsiya-1577793947.html

Иван Егоров а что так завидно? Он явно щас будет жить в нормальной и цивилизованной стране. По крайней мере точно не на задворках Германии. 264

Саша Логер Меркель приходила договориться, как будем дальше дружить против России. 117

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москва

чехия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, der spiegel, ангела меркель, москва, чехия, сша, twitter, в мире