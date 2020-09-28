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https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577871661.html
Алексей Навальный подтвердил встречу с Меркель в клинике Charite
Блогер Алексей Навальный подтвердил в Twitter сообщение немецкого издания Spiegel о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:02
2020-09-28T12:10
госпитализация алексея навального
алексей навальный
der spiegel
ангела меркель
москва
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сша
twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> подтвердил в <a href="https://twitter.com/navalny/status/1310485557781442565" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> сообщение немецкого издания <a href="http://ria.ru/product_Der_Spiegel/" target="_blank" data-auto="true">Spiegel</a> о встрече с канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Ангелой Меркель.Однако, по его словам, ее нельзя назвать тайной.Он также отметил, что очень признателен канцлеру за ее визит в больницу.Ранее немецкий еженедельник Spiegel написал, что канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> тайно посетила Алексея Навального во время его лечения в немецкой клинике Charite.Алексея Навального госпитализировали 20 августе в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшему из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. У мужчины диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало причиной недуга — пока неизвестно, но ядов в крови и моче Навального российские врачи не нашли.Позднее блогера перевезли в Германию. В начале сентября немецкое правительство заявило, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Россия отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов Навального, но ответа не получила.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Навального выписали из стационара немецкой клиники 7 сентября, его состояние — удовлетворительное.
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577791825.html
https://ria.ru/20200926/provokatsiya-1577793947.html
а что так завидно? Он явно щас будет жить в нормальной и цивилизованной стране. По крайней мере точно не на задворках Германии.
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Меркель приходила договориться, как будем дальше дружить против России.
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москва
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сша
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, der spiegel, ангела меркель, москва, чехия, сша, twitter, в мире

Алексей Навальный подтвердил встречу с Меркель в клинике Charite

11:02 28.09.2020 (обновлено: 12:10 28.09.2020)
24712
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Блогер Алексей Навальный подтвердил в Twitter сообщение немецкого издания Spiegel о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Однако, по его словам, ее нельзя назвать тайной.
"Скорее, частная встреча и разговор с семьей", — написал Навальный.
Он также отметил, что очень признателен канцлеру за ее визит в больницу.
Ранее немецкий еженедельник Spiegel написал, что канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального во время его лечения в немецкой клинике Charite.
Алексея Навального госпитализировали 20 августе в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, летевшему из Томска в Москву. У мужчины диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало причиной недуга — пока неизвестно, но ядов в крови и моче Навального российские врачи не нашли.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 19:24
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Позднее блогера перевезли в Германию. В начале сентября немецкое правительство заявило, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Россия отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов Навального, но ответа не получила.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Навального выписали из стационара немецкой клиники 7 сентября, его состояние — удовлетворительное.
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Леонид Ринк: "дело Навального" – обычная провокация Запада
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Обсудить88
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйDer SpiegelАнгела МеркельМоскваЧехияСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
а что так завидно? Он явно щас будет жить в нормальной и цивилизованной стране. По крайней мере точно не на задворках Германии.
28 сентября, 11:22
Иван ЕгоровИван Егоров
5400031
Меркель приходила договориться, как будем дальше дружить против России.
28 сентября, 11:08
Саша ЛогерСаша Логер
871300017
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