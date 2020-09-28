https://ria.ru/20200928/nalogi-1577912579.html
Собянин предложил продлить введенные во время пандемии льготы
Мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета "Государственное и муниципальное управление" Сергей Собянин заявил о необходимости продлить на 2021 год... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:51
2020-09-28T19:51
2020-09-28T23:59
россия
сергей собянин
экономика
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<strong>СОЧИ, 28 сен — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, руководитель рабочей группы Госсовета "Государственное и муниципальное управление" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил о необходимости продлить на 2021 год принятые в период пандемии решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.Собянин уточнил, что такие же решения необходимо принять и относительно 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". "Такие проекты подготовлены", — добавил он.
https://ria.ru/20200928/putin-1577912009.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей собянин, экономика