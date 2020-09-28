Собянин предложил продлить введенные во время пандемии льготы

"Надо сказать, что те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год — в области финансов, бюджетного кодекса, налогового кодекса, — на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год. Проекты таких законов вместе с правительством будут выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать", — сказал он.