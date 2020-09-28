https://ria.ru/20200928/musaelyan-1577907332.html

Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

Личный фотограф генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян скончался на 82-м году жизни, об этом сообщил фотожурналист Анатолий Хрупов. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:14

2020-09-28T18:14

2020-09-28T18:48

леонид брежнев

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Личный фотограф генсека ЦК КПСС <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Брежнева</a> Владимир Мусаэльян скончался на 82-м году жизни, об этом сообщил фотожурналист Анатолий Хрупов."Невосполнимая потеря постигла наш, фотографический, цех. Не стало талантливого репортера и достойного Человека с большой буквы, Владимира Мусаэльяна. Я не встречал человека, который мог сказать о нем хоть что-то отрицательное", — написал Хрупов в своем Facebook.Мусаэльян на протяжении 14 лет работал личным фотографом Брежнева. Кроме того, несколько лет за ним была закреплена космическая тематика. Он также был удостоен ряда престижных наград, в числе которых орден Почета и медаль "Ветеран труда".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид брежнев, общество