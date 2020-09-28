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Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян
Личный фотограф генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян скончался на 82-м году жизни, об этом сообщил фотожурналист Анатолий Хрупов. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:14
2020-09-28T18:48
леонид брежнев
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Личный фотограф генсека ЦК КПСС <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Брежнева</a> Владимир Мусаэльян скончался на 82-м году жизни, об этом сообщил фотожурналист Анатолий Хрупов."Невосполнимая потеря постигла наш, фотографический, цех. Не стало талантливого репортера и достойного Человека с большой буквы, Владимира Мусаэльяна. Я не встречал человека, который мог сказать о нем хоть что-то отрицательное", — написал Хрупов в своем Facebook.Мусаэльян на протяжении 14 лет работал личным фотографом Брежнева. Кроме того, несколько лет за ним была закреплена космическая тематика. Он также был удостоен ряда престижных наград, в числе которых орден Почета и медаль "Ветеран труда".
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РИА Новости
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60
леонид брежнев, общество

Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

18:14 28.09.2020 (обновлено: 18:48 28.09.2020)
1526
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФотожурналист Владимир Мусаэльян
Фотожурналист Владимир Мусаэльян - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Личный фотограф генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян скончался на 82-м году жизни, об этом сообщил фотожурналист Анатолий Хрупов.
"Невосполнимая потеря постигла наш, фотографический, цех. Не стало талантливого репортера и достойного Человека с большой буквы, Владимира Мусаэльяна. Я не встречал человека, который мог сказать о нем хоть что-то отрицательное", — написал Хрупов в своем Facebook.
Мусаэльян на протяжении 14 лет работал личным фотографом Брежнева. Кроме того, несколько лет за ним была закреплена космическая тематика. Он также был удостоен ряда престижных наград, в числе которых орден Почета и медаль "Ветеран труда".

УШЕЛ... Невосполнимая потеря постигла наш, фотографический, цех. Не стало талантливого репортера и достойного Человека с...

Опубликовано Анатолием Хруповым Понедельник, 28 сентября 2020 г.
4026026
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Леонид БрежневОбщество
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