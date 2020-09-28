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Культура
https://ria.ru/20200928/moda-1577773404.html
Юбка Монро, черное платье Хепберн. Кто вдохновлял знаменитых модельеров
Неподражаемой Брижит Бардо исполняется 86 лет. Француженка умеет производить впечатление: актриса шокировала публику откровенными бикини, задавала тренды на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:00
2020-09-28T08:09
стиль жизни
брижит бардо
марлен дитрих
альфред хичкок
чарльз, принц уэльский
любовь орлова
культура
кино и сериалы
знаменитости
chanel
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Неподражаемой Брижит Бардо исполняется 86 лет. Француженка умеет производить впечатление: актриса шокировала публику откровенными бикини, задавала тренды на клетчатые вещи, прически и макияж.Но она не единственная икона стиля прошлого века. Одри Хепберн сделала новой классикой маленькое черное платье, Жаклин Кеннеди ввела моду на джинсы и водолазки, Грейс Келли — на брюки-капри, а принцесса Диана показала, как хулиганить в простых образах.О знаменитых модницах, которым хоть раз подражали все, их влиянии на фешен-индустрию и культовых вещах в гардеробе — в материале РИА Новости.Бабетта и каприУ сегодняшней именинницы редкий талант — все, с чем она имеет дело, становится легендарным. Благодаря Бардо Сен-Тропе превратилось в место силы Лазурного побережья, что уж говорить о вещах и прическах.Брижит Бардо одной из первых продемонстрировала наготу на экране, да и в жизни эксплуатировала образ раскрепощенной обольстительницы. Она появлялась на людях с растрепанной прической (раньше подражали актрисам с идеальными укладками, а теперь повторяли воздушную "бабетту" или небрежную "кислую капусту") и с минимумом косметики.Одежду выбирала простую, но облегающую: джинсы, завязанные на поясе рубашки и платья в знаменитую клеточку. Началось с розового свадебного наряда, созданного Луи Феро и Жаком Эстерелем, а после одежда с таким принтом полюбилась всему миру.А еще Бардо пропагандировала купальник-бикини (в нем она позировала папарацци на кинофестивале в Каннах в 1953 году).Летящая юбка и водолазкиГоворят "Мэрилин Монро" — и сразу вспоминается кадр из фильма "Зуд седьмого года", где блондинка пытается обуздать юбку, взлетевшую вверх от потока воздуха.Это платье — один из самых известных нарядов Мэрилин, а сшил его знаменитый голливудский портной Уильям Травилла.Интересно, что сам он называл его "то самое глупое платье". Да и создал всего за два дня из не самых элитных тканей — вискозного крепа с примесью ацетата. Но Мэрилин сделала его легендарным.В одежде от Травиллы Монро появилась в восьми разных фильмах. Вспомним, например, розовый наряд из "Джентльмены предпочитают блондинок" — в нем актриса поет песню "Бриллианты — лучшие друзья девушек". Закрытое, но при этом откровенное платье из шелка и атласа с объемным бантом сзади до сих пор пытаются повторить в фильмах и клипах.В повседневной жизни Мэрилин предпочитала женственный стиль, обожала водолазки и кроп-топы. При этом любила простые цвета: черный, серый, белый. Ее базовые вещи стали классикой, на аукционах за них бьются фанаты актрисы и ценители моды.Платье и балеткиЕще одно знаменитое платье, но только черное — визитная карточка Одри Хепберн. Созданное специально для актрисы модельером Юбером Живанши, оно стало синонимом утонченности и элегантности.Всем знаком этот наряд из "Завтрака у Тиффани" — атласное платье-футляр без рукавов с приталенным лифом, дополненное перчатками до локтя. Его не раз называли "самым известным маленьким черным платьем".Да и самой Одри так понравился этот образ, что она перенесла его в жизнь. В черных платьях актриса часто блистала на светских мероприятиях.А на каждый день выбирала то, что популярно и сейчас: блузки без рукавов, юбки-колокольчики, балетки (возможно, из-за детского увлечения танцем).Любимыми аксессуарами Хепберн были шляпки и крупные солнцезащитные очки. В общем, все то, что создает женственный образ с легким парижским флером.Жакеты и перчаткиСупруга американского президента — Жаклин Кеннеди часто вдохновляла дизайнеров и ювелиров на создание новых работ. Но и сама любила поэкспериментировать, причем очень элегантно.Будучи первой леди США, Джекки стала символом стиля для своих соотечественниц. Днем на мероприятиях она появлялась в костюмах с юбками до колена, рукавами три четверти, а для вечерних выходов в свет выбирала платья-бюстье без рукавов, выгодно дополняя их длинными перчатками.Часто носила туфли на низком каблуке и небольшие шляпки-таблетки с плоской тульей.Свои образы Джекки придумывала с другом семьи, дизайнером и костюмером голливудских фильмов Олегом Кассини. Но не забывала и о вещах из коллекций Chanel, Givenchy и Dior. Ее стиль потом копировали другие дизайнеры и примеряли на себя простые девушки.Повседневный гардероб Жаклин состоял из брючных костюмов с широкими штанинами, жакетов, свободных плащей, джинсов с водолазками. В качестве аксессуаров она носила платки Hermes и большие солнечные очки.Жаклин не считалась эталоном красоты, но ее грация, стиль и умение подчеркнуть свои достоинства и по сей день вдохновляют модниц.Брови и белый цвет Одна из главных советских кинодив Любовь Орлова — символ элегантности и шика.На экране актриса и певица была воплощением своего времени. Ее часто сравнивали с Марлен Дитрих — которую, поговаривали, Орлова недолюбливала.Нельзя не согласиться, что сходство между звездой фильма "Веселые ребята" и ее немецкой коллегой есть: идеально уложенные золотые локоны, выразительные губы, тонкие брови.Образы Орловой из фильмов советские женщины копировали: от макияжа, цвета волос и прически до вещей (белые водолазки и юбки) и изгибов фигуры (утягивали талию, как ее героиня в картине "Цирк"). Такое массовое подражание даже назвали "синдром Орловой".В жизни актриса тоже умела показать себя: часто носила меха, а наряды шила индивидуально у портных, предпочитая элегантные платья и брюки с завышенной талией.Брюки-капри и жемчугАктриса, а потом княгиня Монако Грейс Келли ввела моду на брюки-капри, платья-рубашки и украшения из жемчуга.Первый, кого она сразила, — Альфред Хичкок. Свою музу он называл "действующим вулканом, засыпанным снегом". Все благодаря светлым локонам, уложенным волной, изящным нарядам простых силуэтов, правильной осанке и внутренней силе Грейс.Уже будучи одной из самых кассовых голливудских звезд, Келли не изменяла себе — покупала простые украшения из жемчуга или серьги-пусеты.А став княгиней, отдавала предпочтение платьям-рубашкам и брюкам-капри. Кстати, актриса познакомилась с будущим мужем князем Ренье на Каннском кинофестивале, когда позировала фотографам как раз в такой одежде.Простой, но эффектный образ Келли вдохновлял многих знаменитых дизайнеров. Она много сотрудничала с Кристианом Диором — специально для нее он шил наряды для кинопремьер и не только. Ив Сен-Лоран под впечатлением от фильма "Могамбо" с Келли в конце 1960-х создал коллекцию в стиле сафари. А Hermes назвал одну из своих сумок именем киноактрисы.Прямой силуэт и открытые плечиЕще одна принцесса, Диана, прошла долгий путь от няни до "королевы сердец" и в итоге стала легендой моды.Бунтарка по природе, Диана сочетала женственность, классику, строгие линии и монохром, но всегда любила похулиганить. В гардеробе принцессы были однотонные жакеты с широкой линией плеч или юбки-миди, но также и облегающие платья, часто с оголенными плечами. Ее модные находки стали знаменитыми: бархатное темно-синее платье от модельера Виктора Эдельштейна (в нем Диана танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме), маленькое черное платье от Christina Stambolian и любой из нарядов от Catherine Walker.Вне официальных мероприятий и приемов Диана носила балетки или туфли на низком каблуке — kitten heels от Manolo Blahniк и Jimmy Choo.Оригинальные детали ее образа нередко критиковали — но разве не так всегда происходит с будущими иконами стиля?
https://ria.ru/20200708/1574016588.html
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стиль жизни, брижит бардо, марлен дитрих, альфред хичкок, чарльз, принц уэльский, любовь орлова, кино и сериалы, знаменитости, chanel, кристиан диор, жаклин кеннеди, ив сен-лоран, грейс келли, джон траволта, диана, принцесса уэльская, hermes, канны, монако (государство), сша, christian dior

Юбка Монро, черное платье Хепберн. Кто вдохновлял знаменитых модельеров

08:00 28.09.2020 (обновлено: 08:09 28.09.2020)
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© 20th Century Fox Film Corporation (1953)Кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"
Кадр из фильма Джентльмены предпочитают блондинок - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© 20th Century Fox Film Corporation (1953)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Неподражаемой Брижит Бардо исполняется 86 лет. Француженка умеет производить впечатление: актриса шокировала публику откровенными бикини, задавала тренды на клетчатые вещи, прически и макияж.
Но она не единственная икона стиля прошлого века. Одри Хепберн сделала новой классикой маленькое черное платье, Жаклин Кеннеди ввела моду на джинсы и водолазки, Грейс Келли — на брюки-капри, а принцесса Диана показала, как хулиганить в простых образах.
О знаменитых модницах, которым хоть раз подражали все, их влиянии на фешен-индустрию и культовых вещах в гардеробе — в материале РИА Новости.

Бабетта и капри

У сегодняшней именинницы редкий талант — все, с чем она имеет дело, становится легендарным. Благодаря Бардо Сен-Тропе превратилось в место силы Лазурного побережья, что уж говорить о вещах и прическах.
© Sport Films (1952)Кадр из фильма "Манина, девушка в бикини"
Кадр из фильма Манина, девушка в бикини - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Sport Films (1952)
Кадр из фильма "Манина, девушка в бикини"
Брижит Бардо одной из первых продемонстрировала наготу на экране, да и в жизни эксплуатировала образ раскрепощенной обольстительницы. Она появлялась на людях с растрепанной прической (раньше подражали актрисам с идеальными укладками, а теперь повторяли воздушную "бабетту" или небрежную "кислую капусту") и с минимумом косметики.
Одежду выбирала простую, но облегающую: джинсы, завязанные на поясе рубашки и платья в знаменитую клеточку. Началось с розового свадебного наряда, созданного Луи Феро и Жаком Эстерелем, а после одежда с таким принтом полюбилась всему миру.
© AFP 2020 / StringerБрижит Бардо с попугаем в Рио-де-Жанейро
Брижит Бардо с попугаем в Рио-де-Жанейро
1 из 3
Брижит Бардо с попугаем в Рио-де-Жанейро
© AFP 2020 / Stringer
© AP PhotoГунтер Закс и Брижит Бардо на вилле в Сен-Тропе
Гунтер Закс и Брижит Бардо на вилле в Сен-Тропе
2 из 3
Гунтер Закс и Брижит Бардо на вилле в Сен-Тропе
© AP Photo
© AFP 2020 / Ralph GattiБрижит Бардо во время голосования на избирательном участке в Сен-Тропе
Брижит Бардо во время голосования на избирательном участке в Сен-Тропе
3 из 3
Брижит Бардо во время голосования на избирательном участке в Сен-Тропе
© AFP 2020 / Ralph Gatti
1 из 3
Брижит Бардо с попугаем в Рио-де-Жанейро
© AFP 2020 / Stringer
2 из 3
Гунтер Закс и Брижит Бардо на вилле в Сен-Тропе
© AP Photo
3 из 3
Брижит Бардо во время голосования на избирательном участке в Сен-Тропе
© AFP 2020 / Ralph Gatti
А еще Бардо пропагандировала купальник-бикини (в нем она позировала папарацци на кинофестивале в Каннах в 1953 году).

Летящая юбка и водолазки

Говорят "Мэрилин Монро" — и сразу вспоминается кадр из фильма "Зуд седьмого года", где блондинка пытается обуздать юбку, взлетевшую вверх от потока воздуха.
© AP Photo / Matty ZimmermanМэрилин Монро позирует во время съемок фильма "Зуд седьмого года" на Манхэттене. 9 сентября 1954 года
Мэрилин Монро позирует во время съемок фильма Зуд седьмого года на Манхэттене. 9 сентября 1954 года - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Matty Zimmerman
Мэрилин Монро позирует во время съемок фильма "Зуд седьмого года" на Манхэттене. 9 сентября 1954 года
Это платье — один из самых известных нарядов Мэрилин, а сшил его знаменитый голливудский портной Уильям Травилла.
Интересно, что сам он называл его "то самое глупое платье". Да и создал всего за два дня из не самых элитных тканей — вискозного крепа с примесью ацетата. Но Мэрилин сделала его легендарным.
В одежде от Травиллы Монро появилась в восьми разных фильмах. Вспомним, например, розовый наряд из "Джентльмены предпочитают блондинок" — в нем актриса поет песню "Бриллианты — лучшие друзья девушек". Закрытое, но при этом откровенное платье из шелка и атласа с объемным бантом сзади до сих пор пытаются повторить в фильмах и клипах.
© 20th Century Fox Film Corporation (1953)Кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"
Кадр из фильма Джентльмены предпочитают блондинок
1 из 4
Кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"
© 20th Century Fox Film Corporation (1953)
© AP Photo

Мэрилин Монро и Артур Миллер за несколько часов до свадьбы возле дома Миллера, 29 июня 1956 года

Мэрилин Монро и Артур Миллер за несколько часов до свадьбы возле дома Миллера в Роксбери, штат Коннектикут
2 из 4

Мэрилин Монро и Артур Миллер за несколько часов до свадьбы возле дома Миллера, 29 июня 1956 года

© AP Photo
© Фото : скриншот dailymail.co.uk

Ранее неизвестная фотография беременной Мэрилин Монро

Ранее неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро
3 из 4

Ранее неизвестная фотография беременной Мэрилин Монро

© Фото : скриншот dailymail.co.uk
© AFP 2020Мэрилин Монро со своим партнером по фильму "Давай займемся любовью" Ивом Монтаном
Мэрилин Монро со своим партнером по фильму Давай займемся любовью Ивом Монтаном
4 из 4
Мэрилин Монро со своим партнером по фильму "Давай займемся любовью" Ивом Монтаном
© AFP 2020
1 из 4
Кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"
© 20th Century Fox Film Corporation (1953)
2 из 4

Мэрилин Монро и Артур Миллер за несколько часов до свадьбы возле дома Миллера, 29 июня 1956 года

© AP Photo
3 из 4

Ранее неизвестная фотография беременной Мэрилин Монро

© Фото : скриншот dailymail.co.uk
4 из 4
Мэрилин Монро со своим партнером по фильму "Давай займемся любовью" Ивом Монтаном
© AFP 2020
В повседневной жизни Мэрилин предпочитала женственный стиль, обожала водолазки и кроп-топы. При этом любила простые цвета: черный, серый, белый. Ее базовые вещи стали классикой, на аукционах за них бьются фанаты актрисы и ценители моды.

Платье и балетки

Еще одно знаменитое платье, но только черное — визитная карточка Одри Хепберн. Созданное специально для актрисы модельером Юбером Живанши, оно стало синонимом утонченности и элегантности.
© Jurow-Shepherd (1961)Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"
Кадр из фильма Завтрак у Тиффани - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Jurow-Shepherd (1961)
Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"
Всем знаком этот наряд из "Завтрака у Тиффани" — атласное платье-футляр без рукавов с приталенным лифом, дополненное перчатками до локтя. Его не раз называли "самым известным маленьким черным платьем".
Да и самой Одри так понравился этот образ, что она перенесла его в жизнь. В черных платьях актриса часто блистала на светских мероприятиях.
© AP PhotoОдри Хепберн в перерыве между съемками фильма "Любовь после полудня" в Париже
Одри Хепберн в перерыве между съемками фильма Любовь после полудня в Париже
1 из 4
Одри Хепберн в перерыве между съемками фильма "Любовь после полудня" в Париже
© AP Photo
© AP PhotoЭнтони Перкинс и Одри Хепберн в итальянском аэропорту Фьюмичино
Энтони Перкинс и Одри Хепберн в итальянском аэропорту Фьюмичино
2 из 4
Энтони Перкинс и Одри Хепберн в итальянском аэропорту Фьюмичино
© AP Photo
© AP PhotoОдри Хепберн на площади Испании в Риме
Одри Хепберн на площади Испании в Риме
3 из 4
Одри Хепберн на площади Испании в Риме
© AP Photo
© Jurow-Shepherd (1961)Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"
Кадр из фильма Завтрак у Тиффани
4 из 4
Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"
© Jurow-Shepherd (1961)
1 из 4
Одри Хепберн в перерыве между съемками фильма "Любовь после полудня" в Париже
© AP Photo
2 из 4
Энтони Перкинс и Одри Хепберн в итальянском аэропорту Фьюмичино
© AP Photo
3 из 4
Одри Хепберн на площади Испании в Риме
© AP Photo
4 из 4
Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"
© Jurow-Shepherd (1961)
А на каждый день выбирала то, что популярно и сейчас: блузки без рукавов, юбки-колокольчики, балетки (возможно, из-за детского увлечения танцем).
Любимыми аксессуарами Хепберн были шляпки и крупные солнцезащитные очки. В общем, все то, что создает женственный образ с легким парижским флером.

Жакеты и перчатки

© AFP 2020 / JFK Presidential Library / Cecil Stoughton-WH PhotographПервая леди США Жаклин Кеннеди во время прогулки на лодке по озеру в Индии
Первая леди США Жаклин Кеннеди во время прогулки на лодке по озеру в Индии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AFP 2020 / JFK Presidential Library / Cecil Stoughton-WH Photograph
Первая леди США Жаклин Кеннеди во время прогулки на лодке по озеру в Индии
Супруга американского президента — Жаклин Кеннеди часто вдохновляла дизайнеров и ювелиров на создание новых работ. Но и сама любила поэкспериментировать, причем очень элегантно.
Будучи первой леди США, Джекки стала символом стиля для своих соотечественниц. Днем на мероприятиях она появлялась в костюмах с юбками до колена, рукавами три четверти, а для вечерних выходов в свет выбирала платья-бюстье без рукавов, выгодно дополняя их длинными перчатками.
Часто носила туфли на низком каблуке и небольшие шляпки-таблетки с плоской тульей.
© AFP 2020Первая леди США Жаклин Кеннеди и президент Франции генерал Шарль де Голль в Версале
Первая леди США Жаклин Кеннеди и президент Франции генерал Шарль де Голль в Версале
1 из 2
Первая леди США Жаклин Кеннеди и президент Франции генерал Шарль де Голль в Версале
© AFP 2020
© AP PhotoПрезидент США Джон Кеннеди с супругой Жаклин Кеннеди в Миддлберге
Президент США Джон Кеннеди с супругой Жаклин Кеннеди в Миддлберге
2 из 2
Президент США Джон Кеннеди с супругой Жаклин Кеннеди в Миддлберге
© AP Photo
1 из 2
Первая леди США Жаклин Кеннеди и президент Франции генерал Шарль де Голль в Версале
© AFP 2020
2 из 2
Президент США Джон Кеннеди с супругой Жаклин Кеннеди в Миддлберге
© AP Photo
Свои образы Джекки придумывала с другом семьи, дизайнером и костюмером голливудских фильмов Олегом Кассини. Но не забывала и о вещах из коллекций Chanel, Givenchy и Dior. Ее стиль потом копировали другие дизайнеры и примеряли на себя простые девушки.
Повседневный гардероб Жаклин состоял из брючных костюмов с широкими штанинами, жакетов, свободных плащей, джинсов с водолазками. В качестве аксессуаров она носила платки Hermes и большие солнечные очки.
Жаклин не считалась эталоном красоты, но ее грация, стиль и умение подчеркнуть свои достоинства и по сей день вдохновляют модниц.
© AFP 2020Первая леди США Жаклин Кеннеди в Париже
Первая леди США Жаклин Кеннеди в Париже
1 из 2
Первая леди США Жаклин Кеннеди в Париже
© AFP 2020
© AP PhotoПервая леди США Жаклин Кеннеди после прогулки по берегу в Хайаннис-Порте
Первая леди США Жаклин Кеннеди после прогулки по берегу в Хайаннис-Порте
2 из 2
Первая леди США Жаклин Кеннеди после прогулки по берегу в Хайаннис-Порте
© AP Photo
1 из 2
Первая леди США Жаклин Кеннеди в Париже
© AFP 2020
2 из 2
Первая леди США Жаклин Кеннеди после прогулки по берегу в Хайаннис-Порте
© AP Photo

Брови и белый цвет

Одна из главных советских кинодив Любовь Орлова — символ элегантности и шика.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинЛюбовь Орлова
Любовь Орлова - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Любовь Орлова
На экране актриса и певица была воплощением своего времени. Ее часто сравнивали с Марлен Дитрих — которую, поговаривали, Орлова недолюбливала.
Нельзя не согласиться, что сходство между звездой фильма "Веселые ребята" и ее немецкой коллегой есть: идеально уложенные золотые локоны, выразительные губы, тонкие брови.
Образы Орловой из фильмов советские женщины копировали: от макияжа, цвета волос и прически до вещей (белые водолазки и юбки) и изгибов фигуры (утягивали талию, как ее героиня в картине "Цирк"). Такое массовое подражание даже назвали "синдром Орловой".
В жизни актриса тоже умела показать себя: часто носила меха, а наряды шила индивидуально у портных, предпочитая элегантные платья и брюки с завышенной талией.
© РИА Новости

Советская актриса Любовь Петровна Орлова

Актриса Любовь Орлова
1 из 4

Советская актриса Любовь Петровна Орлова

© РИА Новости
© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала" / Перейти в фотобанк

Любовь Орлова в цветной версии музыкальной комедии "Веселые ребята"

Любовь Орлова в цветной версии музыкальной комедии Григория Александрова Веселые ребята
2 из 4

Любовь Орлова в цветной версии музыкальной комедии "Веселые ребята"

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
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© РИА Новости / Михаил Гершман

Любовь Орлова — народная артистка СССР, актриса Государственного академического театра имени Моссовета

Любовь Орлова
3 из 4

Любовь Орлова — народная артистка СССР, актриса Государственного академического театра имени Моссовета

© РИА Новости / Михаил Гершман
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Цирк". Любовь Орлова в роли Мэрион Диксон, Сергей Столяров, Джеймс Паттерсон

Кадр из фильма Цирк
4 из 4

Кадр из фильма "Цирк". Любовь Орлова в роли Мэрион Диксон, Сергей Столяров, Джеймс Паттерсон

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 4

Советская актриса Любовь Петровна Орлова

© РИА Новости
2 из 4

Любовь Орлова в цветной версии музыкальной комедии "Веселые ребята"

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
Перейти в фотобанк
3 из 4

Любовь Орлова — народная артистка СССР, актриса Государственного академического театра имени Моссовета

© РИА Новости / Михаил Гершман
4 из 4

Кадр из фильма "Цирк". Любовь Орлова в роли Мэрион Диксон, Сергей Столяров, Джеймс Паттерсон

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк

Брюки-капри и жемчуг

Актриса, а потом княгиня Монако Грейс Келли ввела моду на брюки-капри, платья-рубашки и украшения из жемчуга.
© AP PhotoАктриса Грейс Келли
Актриса Грейс Келли - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo
Актриса Грейс Келли
Первый, кого она сразила, — Альфред Хичкок. Свою музу он называл "действующим вулканом, засыпанным снегом". Все благодаря светлым локонам, уложенным волной, изящным нарядам простых силуэтов, правильной осанке и внутренней силе Грейс.
Уже будучи одной из самых кассовых голливудских звезд, Келли не изменяла себе — покупала простые украшения из жемчуга или серьги-пусеты.
© AP PhotoГрейс Келли и Ренье III
Грейс Келли и Ренье III
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Грейс Келли и Ренье III
© AP Photo
© AP Photo / Bill IngrahamГрейс Келли возле больницы в Филадельфии
Грейс Келли возле больницы в Филадельфии
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Грейс Келли возле больницы в Филадельфии
© AP Photo / Bill Ingraham
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Грейс Келли и Ренье III
© AP Photo
2 из 2
Грейс Келли возле больницы в Филадельфии
© AP Photo / Bill Ingraham
А став княгиней, отдавала предпочтение платьям-рубашкам и брюкам-капри. Кстати, актриса познакомилась с будущим мужем князем Ренье на Каннском кинофестивале, когда позировала фотографам как раз в такой одежде.
Простой, но эффектный образ Келли вдохновлял многих знаменитых дизайнеров. Она много сотрудничала с Кристианом Диором — специально для нее он шил наряды для кинопремьер и не только. Ив Сен-Лоран под впечатлением от фильма "Могамбо" с Келли в конце 1960-х создал коллекцию в стиле сафари. А Hermes назвал одну из своих сумок именем киноактрисы.
© AP Photo / John RooneyГрейс Келли на борту лайнера "Конституция"
Грейс Келли на борту лайнера Конституция - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / John Rooney
Грейс Келли на борту лайнера "Конституция"

Прямой силуэт и открытые плечи

Еще одна принцесса, Диана, прошла долгий путь от няни до "королевы сердец" и в итоге стала легендой моды.
Бунтарка по природе, Диана сочетала женственность, классику, строгие линии и монохром, но всегда любила похулиганить.
© AP Photo

Принцесса Диана с сыном во время отдыха на Майорке

Принцесса Диана с сыном во время отдыха на Майорке
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Принцесса Диана с сыном во время отдыха на Майорке

© AP Photo
© AP Photo

Принц Чарльз и принцесса Диана во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах

Принц Чарльз и принцесса Диана во дворце фестивалей и конгрессов в Каннах
2 из 3

Принц Чарльз и принцесса Диана во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах

© AP Photo
© AP Photo

Диана Спенсер в Лондоне. Ноябрь 1980 года

Диана Спенсер в Лондоне. Ноябрь 1980
3 из 3

Диана Спенсер в Лондоне. Ноябрь 1980 года

© AP Photo
1 из 3

Принцесса Диана с сыном во время отдыха на Майорке

© AP Photo
2 из 3

Принц Чарльз и принцесса Диана во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах

© AP Photo
3 из 3

Диана Спенсер в Лондоне. Ноябрь 1980 года

© AP Photo
В гардеробе принцессы были однотонные жакеты с широкой линией плеч или юбки-миди, но также и облегающие платья, часто с оголенными плечами.
Ее модные находки стали знаменитыми: бархатное темно-синее платье от модельера Виктора Эдельштейна (в нем Диана танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме), маленькое черное платье от Christina Stambolian и любой из нарядов от Catherine Walker.
© AP Photo / Ronald Reagan LibraryПринцесса Диана танцует с Джоном Траволтой. 9 ноября 1985 года
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой. 9 ноября 1985 года
1 из 3
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой. 9 ноября 1985 года
© AP Photo / Ronald Reagan Library
© AP PhotoПринцесса Диана во время вечеринки художественной галереи "Серпентайн" в Лондоне
Принцесса Диана во время вечеринки художественной галереи Серпентайн в Лондоне
2 из 3
Принцесса Диана во время вечеринки художественной галереи "Серпентайн" в Лондоне
© AP Photo
© AP Photo / Rick Rycroft

Принцесса Уэльская Диана на благотворительном ужине Виктора Чанга в Сиднее, Австралия. 31 октября 1996 года

Принцесса Диана принимает участие в благотворительном ужине Виктора Чанга в Сиднее, Австралия. 31 октября 1996
3 из 3

Принцесса Уэльская Диана на благотворительном ужине Виктора Чанга в Сиднее, Австралия. 31 октября 1996 года

© AP Photo / Rick Rycroft
1 из 3
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой. 9 ноября 1985 года
© AP Photo / Ronald Reagan Library
2 из 3
Принцесса Диана во время вечеринки художественной галереи "Серпентайн" в Лондоне
© AP Photo
3 из 3

Принцесса Уэльская Диана на благотворительном ужине Виктора Чанга в Сиднее, Австралия. 31 октября 1996 года

© AP Photo / Rick Rycroft
Вне официальных мероприятий и приемов Диана носила балетки или туфли на низком каблуке — kitten heels от Manolo Blahniк и Jimmy Choo.
Оригинальные детали ее образа нередко критиковали — но разве не так всегда происходит с будущими иконами стиля?
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