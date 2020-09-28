https://ria.ru/20200928/moda-1577773404.html

Юбка Монро, черное платье Хепберн. Кто вдохновлял знаменитых модельеров

Неподражаемой Брижит Бардо исполняется 86 лет. Француженка умеет производить впечатление: актриса шокировала публику откровенными бикини, задавала тренды на... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:00

2020-09-28T08:00

2020-09-28T08:09

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Неподражаемой Брижит Бардо исполняется 86 лет. Француженка умеет производить впечатление: актриса шокировала публику откровенными бикини, задавала тренды на клетчатые вещи, прически и макияж.Но она не единственная икона стиля прошлого века. Одри Хепберн сделала новой классикой маленькое черное платье, Жаклин Кеннеди ввела моду на джинсы и водолазки, Грейс Келли — на брюки-капри, а принцесса Диана показала, как хулиганить в простых образах.О знаменитых модницах, которым хоть раз подражали все, их влиянии на фешен-индустрию и культовых вещах в гардеробе — в материале РИА Новости.Бабетта и каприУ сегодняшней именинницы редкий талант — все, с чем она имеет дело, становится легендарным. Благодаря Бардо Сен-Тропе превратилось в место силы Лазурного побережья, что уж говорить о вещах и прическах.Брижит Бардо одной из первых продемонстрировала наготу на экране, да и в жизни эксплуатировала образ раскрепощенной обольстительницы. Она появлялась на людях с растрепанной прической (раньше подражали актрисам с идеальными укладками, а теперь повторяли воздушную "бабетту" или небрежную "кислую капусту") и с минимумом косметики.Одежду выбирала простую, но облегающую: джинсы, завязанные на поясе рубашки и платья в знаменитую клеточку. Началось с розового свадебного наряда, созданного Луи Феро и Жаком Эстерелем, а после одежда с таким принтом полюбилась всему миру.А еще Бардо пропагандировала купальник-бикини (в нем она позировала папарацци на кинофестивале в Каннах в 1953 году).Летящая юбка и водолазкиГоворят "Мэрилин Монро" — и сразу вспоминается кадр из фильма "Зуд седьмого года", где блондинка пытается обуздать юбку, взлетевшую вверх от потока воздуха.Это платье — один из самых известных нарядов Мэрилин, а сшил его знаменитый голливудский портной Уильям Травилла.Интересно, что сам он называл его "то самое глупое платье". Да и создал всего за два дня из не самых элитных тканей — вискозного крепа с примесью ацетата. Но Мэрилин сделала его легендарным.В одежде от Травиллы Монро появилась в восьми разных фильмах. Вспомним, например, розовый наряд из "Джентльмены предпочитают блондинок" — в нем актриса поет песню "Бриллианты — лучшие друзья девушек". Закрытое, но при этом откровенное платье из шелка и атласа с объемным бантом сзади до сих пор пытаются повторить в фильмах и клипах.В повседневной жизни Мэрилин предпочитала женственный стиль, обожала водолазки и кроп-топы. При этом любила простые цвета: черный, серый, белый. Ее базовые вещи стали классикой, на аукционах за них бьются фанаты актрисы и ценители моды.Платье и балеткиЕще одно знаменитое платье, но только черное — визитная карточка Одри Хепберн. Созданное специально для актрисы модельером Юбером Живанши, оно стало синонимом утонченности и элегантности.Всем знаком этот наряд из "Завтрака у Тиффани" — атласное платье-футляр без рукавов с приталенным лифом, дополненное перчатками до локтя. Его не раз называли "самым известным маленьким черным платьем".Да и самой Одри так понравился этот образ, что она перенесла его в жизнь. В черных платьях актриса часто блистала на светских мероприятиях.А на каждый день выбирала то, что популярно и сейчас: блузки без рукавов, юбки-колокольчики, балетки (возможно, из-за детского увлечения танцем).Любимыми аксессуарами Хепберн были шляпки и крупные солнцезащитные очки. В общем, все то, что создает женственный образ с легким парижским флером.Жакеты и перчаткиСупруга американского президента — Жаклин Кеннеди часто вдохновляла дизайнеров и ювелиров на создание новых работ. Но и сама любила поэкспериментировать, причем очень элегантно.Будучи первой леди США, Джекки стала символом стиля для своих соотечественниц. Днем на мероприятиях она появлялась в костюмах с юбками до колена, рукавами три четверти, а для вечерних выходов в свет выбирала платья-бюстье без рукавов, выгодно дополняя их длинными перчатками.Часто носила туфли на низком каблуке и небольшие шляпки-таблетки с плоской тульей.Свои образы Джекки придумывала с другом семьи, дизайнером и костюмером голливудских фильмов Олегом Кассини. Но не забывала и о вещах из коллекций Chanel, Givenchy и Dior. Ее стиль потом копировали другие дизайнеры и примеряли на себя простые девушки.Повседневный гардероб Жаклин состоял из брючных костюмов с широкими штанинами, жакетов, свободных плащей, джинсов с водолазками. В качестве аксессуаров она носила платки Hermes и большие солнечные очки.Жаклин не считалась эталоном красоты, но ее грация, стиль и умение подчеркнуть свои достоинства и по сей день вдохновляют модниц.Брови и белый цвет Одна из главных советских кинодив Любовь Орлова — символ элегантности и шика.На экране актриса и певица была воплощением своего времени. Ее часто сравнивали с Марлен Дитрих — которую, поговаривали, Орлова недолюбливала.Нельзя не согласиться, что сходство между звездой фильма "Веселые ребята" и ее немецкой коллегой есть: идеально уложенные золотые локоны, выразительные губы, тонкие брови.Образы Орловой из фильмов советские женщины копировали: от макияжа, цвета волос и прически до вещей (белые водолазки и юбки) и изгибов фигуры (утягивали талию, как ее героиня в картине "Цирк"). Такое массовое подражание даже назвали "синдром Орловой".В жизни актриса тоже умела показать себя: часто носила меха, а наряды шила индивидуально у портных, предпочитая элегантные платья и брюки с завышенной талией.Брюки-капри и жемчугАктриса, а потом княгиня Монако Грейс Келли ввела моду на брюки-капри, платья-рубашки и украшения из жемчуга.Первый, кого она сразила, — Альфред Хичкок. Свою музу он называл "действующим вулканом, засыпанным снегом". Все благодаря светлым локонам, уложенным волной, изящным нарядам простых силуэтов, правильной осанке и внутренней силе Грейс.Уже будучи одной из самых кассовых голливудских звезд, Келли не изменяла себе — покупала простые украшения из жемчуга или серьги-пусеты.А став княгиней, отдавала предпочтение платьям-рубашкам и брюкам-капри. Кстати, актриса познакомилась с будущим мужем князем Ренье на Каннском кинофестивале, когда позировала фотографам как раз в такой одежде.Простой, но эффектный образ Келли вдохновлял многих знаменитых дизайнеров. Она много сотрудничала с Кристианом Диором — специально для нее он шил наряды для кинопремьер и не только. Ив Сен-Лоран под впечатлением от фильма "Могамбо" с Келли в конце 1960-х создал коллекцию в стиле сафари. А Hermes назвал одну из своих сумок именем киноактрисы.Прямой силуэт и открытые плечиЕще одна принцесса, Диана, прошла долгий путь от няни до "королевы сердец" и в итоге стала легендой моды.Бунтарка по природе, Диана сочетала женственность, классику, строгие линии и монохром, но всегда любила похулиганить. В гардеробе принцессы были однотонные жакеты с широкой линией плеч или юбки-миди, но также и облегающие платья, часто с оголенными плечами. Ее модные находки стали знаменитыми: бархатное темно-синее платье от модельера Виктора Эдельштейна (в нем Диана танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме), маленькое черное платье от Christina Stambolian и любой из нарядов от Catherine Walker.Вне официальных мероприятий и приемов Диана носила балетки или туфли на низком каблуке — kitten heels от Manolo Blahniк и Jimmy Choo.Оригинальные детали ее образа нередко критиковали — но разве не так всегда происходит с будущими иконами стиля?

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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