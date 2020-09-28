https://ria.ru/20200928/mnogodetnye-1577776872.html

Многодетные родители смогут трудоустроиться и помочь работодателям

Благодаря центрам занятости населения Тюменской области многодетным родителям стало легче найти работу. Кроме того, эта программа помогает и работодателям, для... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:00

2020-09-28T08:00

2020-09-28T10:54

хорошие новости

хорошие новости

тюменская область

тюмень

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Благодаря центрам занятости населения Тюменской области многодетным родителям стало легче найти работу. Кроме того, эта программа помогает и работодателям, для которых предусмотрен целый пакет субсидий и материальной помощи. На сегодняшний день так трудоустроиться смогли уже 40 человек.Корреспондент проекта "Хорошие новости" поговорил с индивидуальным предпринимателем и основательницей семейного центра в Тюмени Ольгой Ивановой, у которой работают три многодетные мамы.На сегодняшний день в семейном центре работают три многодетные мамы. Одна из них — администратор-инструктор, а две другие обучают детей искусству фотографии, английскому, готовят к школе. При этом в процессе работы они открывают для себя что-то новое: к примеру, одну из мам Ольга Иванова обучила каллиграфии и скорочтению, курсы по которым та теперь и ведет."Если бы папы многодетные мне попались, я не имела бы ничего против. У меня есть направление — столярная мастерская, у меня есть оборудование, одна из девочек его ведет, но все-таки это такое мужское направление. Например, если бы нашелся многодетный папа, а может, и не многодетный, а просто желающий очень, я бы взяла, конечно", — сказала Иванова.Субсидии и бонусыПрисоединиться к программе работодатель может, обратившись в местный центр занятости населения. После этого он получает до 50 тысяч рублей на оборудование рабочего места для нового сотрудника. Кроме того, ему частично компенсируют средства на выплату заработной платы и оплату банковских услуг.Занятия в центре стараются распределить, чтобы каждой многодетной маме было удобно совмещать работу и семью. Они трудятся не полный рабочий день, а тогда, когда у них есть свободное время."Когда составляем расписание, я, конечно, делаю его с учетом их пожеланий. У одной маленький ребенок, ей надо до пяти часов поставить, чтобы его из садика забрать. Второй удобнее, например, два дня плотно отработать, а потом дома побыть. Это все я учитываю, потому что мне же важно, чтобы им тоже было комфортно, поэтому получается, что они достаточно времени могут с семьей провести, с детьми", — рассказала Ольга.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, тюменская область, тюмень