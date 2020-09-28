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МИД России: РФ реальными делами доказывает важность Минска как союзника
Россия реальными делами доказывает важность и приоритетность Белоруссии как ближайшего союзника Москвы, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:13
2020-09-28T12:13
2020-09-28T12:13
союзное государство
россия
андрей руденко
александр лукашенко
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Россия реальными делами доказывает важность и приоритетность Белоруссии как ближайшего союзника Москвы, сказал замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko" target="_blank">Андрей Руденко</a>."Насчет (встречи) лидеров ничего не могу сказать. По линии министерств иностранных дел у нас будет совместное заседание коллегии в ноябре в Минске", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду, 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей руденко, александр лукашенко, белоруссия
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Россия реальными делами доказывает важность и приоритетность Белоруссии как ближайшего союзника Москвы, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко
.
"У нас сейчас активно реализуется программа визитов наших губернаторов, то есть мы реальными делами доказываем важность и приоритетность этого нашего ближайшего союзника", - сказал Руденко журналистам.
"Насчет (встречи) лидеров ничего не могу сказать. По линии министерств иностранных дел у нас будет совместное заседание коллегии в ноябре в Минске", - добавил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду, 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.