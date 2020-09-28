https://ria.ru/20200928/minsk-1577877186.html

МИД России: РФ реальными делами доказывает важность Минска как союзника

Россия реальными делами доказывает важность и приоритетность Белоруссии как ближайшего союзника Москвы, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:13

2020-09-28T12:13

2020-09-28T12:13

союзное государство

россия

андрей руденко

александр лукашенко

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Россия реальными делами доказывает важность и приоритетность Белоруссии как ближайшего союзника Москвы, сказал замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko" target="_blank">Андрей Руденко</a>."Насчет (встречи) лидеров ничего не могу сказать. По линии министерств иностранных дел у нас будет совместное заседание коллегии в ноябре в Минске", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду, 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577875539.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей руденко, александр лукашенко, белоруссия