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https://ria.ru/20200928/mh17-1577896076.html
Юрист не исключил возможный арест обвиняемого по делу MH17 в Нидерландах
Правоохранительные органы Нидерландов могут получить санкцию на арест россиянина Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении рейса MH17, если он лично явится РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:02
2020-09-28T16:02
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
нидерланды
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> могут получить санкцию на арест россиянина Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении рейса MH17, если он лично явится в суд по авиакатастрофе, заявил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Александр Трефилов.В понедельник в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. В ходе заседания адвокат Сабине тен Дуссхате сообщила, что ее подзащитный - россиянин Олег Пулатов, который проходит по делу как обвиняемый, заявил о желании выступить в суде. При этом она отметила, что это может быть для него небезопасно.При этом он отметил, что в некоторых странах есть такое понятие как гарантия безопасности: когда какое-то лицо из-за границы хотят пригласить для участия в процессе, запрашиваемое государство может издать приказ о невозможности задержания этого лица, пока оно участвует в разбирательстве."Но нет никаких гарантий, что у местных правоохранителей не будет к нему претензий", - отметил Трефилов.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из <a href="http://ria.ru/product_zenitno-raketnyjj_kompleks_Buk/" target="_blank" data-auto="true">зенитного ракетного комплекса "Бук"</a>, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20200831/niderlandy-1576523947.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/mh17-1576551472.html
https://ria.ru/20200831/niderlandy-1576530294.html
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, нидерланды, в мире

Юрист не исключил возможный арест обвиняемого по делу MH17 в Нидерландах

16:02 28.09.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Нидерландов могут получить санкцию на арест россиянина Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении рейса MH17, если он лично явится в суд по авиакатастрофе, заявил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Александр Трефилов.
В понедельник в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. В ходе заседания адвокат Сабине тен Дуссхате сообщила, что ее подзащитный - россиянин Олег Пулатов, который проходит по делу как обвиняемый, заявил о желании выступить в суде. При этом она отметила, что это может быть для него небезопасно.
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 13:05
Защита по делу MH17 попросила данные показаний экс-конструктора "Сухого"
"Если он туда прибудет, гипотетически возможно, что будет выдана санкция на его арест. То есть никаким иммунитетом он не обладает. Поэтому правоохранительные органы государства могут получить санкцию через суд на его арест", - сказал Трефилов в ответ на вопрос, могут ли Пулатова арестовать в Нидерландах.
При этом он отметил, что в некоторых странах есть такое понятие как гарантия безопасности: когда какое-то лицо из-за границы хотят пригласить для участия в процессе, запрашиваемое государство может издать приказ о невозможности задержания этого лица, пока оно участвует в разбирательстве.
"Но нет никаких гарантий, что у местных правоохранителей не будет к нему претензий", - отметил Трефилов.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 21:09Сказано в эфире
"Следствие начинает захлебываться". Юрист о процессе по крушению MH17На процессе в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 слушания приостановлены до 28 сентября, объявлено в суде. Адвокат по международным делам Денис Скрябин в эфире радио Sputnik предположил, что может означать этот перенос.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 14:26
Защита настаивает на подаче исков родственников в рамках дела MH17
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинНидерландыВ мире
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