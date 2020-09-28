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https://ria.ru/20200928/mh17-1577892309.html
Слушания по делу о крушении MH17 отложили до 3 ноября
Судебные слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины перенесены на 3 ноября, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:04
2020-09-28T15:04
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
крушение малайзийского boeing под донецком
нидерланды
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Судебные слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> перенесены на 3 ноября, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании в понедельник.В особо охраняемом комплексе Схипхол в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> 28 сентября возобновились слушания по делу о крушении MH17."Слушания откладываются, это касается рассмотрения дел в отношении всех четверых подозреваемых. Следующие слушания состоятся во вторник, 3 ноября, в 10:00", - сообщил судья.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из <a href="http://ria.ru/product_zenitno-raketnyjj_kompleks_Buk/" target="_blank" data-auto="true">зенитного ракетного комплекса "Бук"</a>, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20190717/1556522654.html
https://ria.ru/20200928/krushenie-1577876930.html
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авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), крушение малайзийского boeing под донецком, нидерланды, в мире

Слушания по делу о крушении MH17 отложили до 3 ноября

15:04 28.09.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Судебные слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины перенесены на 3 ноября, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании в понедельник.
В особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах 28 сентября возобновились слушания по делу о крушении MH17.
"Слушания откладываются, это касается рассмотрения дел в отношении всех четверых подозреваемых. Следующие слушания состоятся во вторник, 3 ноября, в 10:00", - сообщил судья.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска - РИА Новости, 1920, 17.07.2019
17 июля 2019, 01:58
Крушение малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Крушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:09
Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК "Бук"
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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Авиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомНидерландыВ мире
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