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Мэром румынской Девеселу стал кандидат, умерший до голосования
Жители румынской коммуны Девеселу на выборах мэра проголосовали за кандидатуру Иона Алимана, который скончался за 10 дней до голосования из-за осложнений от... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:30
2020-09-28T12:30
коронавирус covid-19
румыния
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Жители румынской коммуны Девеселу на выборах мэра проголосовали за кандидатуру Иона Алимана, который скончался за 10 дней до голосования из-за осложнений от коронавируса.Алиман дважды становился мэром Девеселу и в этом году претендовал на третий мандат. Местные выборы в <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a> прошли 27 сентября, бюллетени, в соответствии с местным законодательством, напечатали за две недели до голосования. Поскольку Алиман скончался позже, его имя осталось в списке избирателей, за него отдали голоса 1200 избирателей из 1600, люди объяснили, что таким образом хотели выразить уважение мэру, которым всегда были довольны.Законодательство Румынии предусматривает, что теперь в Девеселу должны пройти повторные выборы мэра.Ранее власти страны сообщали о 122 673 случаях заражения, 4718 из которых стали летальными.В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 15 октября. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, румыния, в мире

Мэром румынской Девеселу стал кандидат, умерший до голосования

12:30 28.09.2020
490
© SputnikРумынская коммуна Девеселу
Румынская коммуна Девеселу - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Жители румынской коммуны Девеселу на выборах мэра проголосовали за кандидатуру Иона Алимана, который скончался за 10 дней до голосования из-за осложнений от коронавируса.
"Мэр коммуны Девеселу Ион Алиман, который умер 17 сентября из-за коронавируса, выиграл местные выборы. Из-за того, что он скончался во время избирательной кампании, его имя осталось в избирательных бюллетенях", - сообщает телеканал Digi 24.
Алиман дважды становился мэром Девеселу и в этом году претендовал на третий мандат. Местные выборы в Румынии прошли 27 сентября, бюллетени, в соответствии с местным законодательством, напечатали за две недели до голосования. Поскольку Алиман скончался позже, его имя осталось в списке избирателей, за него отдали голоса 1200 избирателей из 1600, люди объяснили, что таким образом хотели выразить уважение мэру, которым всегда были довольны.
Законодательство Румынии предусматривает, что теперь в Девеселу должны пройти повторные выборы мэра.
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Ранее власти страны сообщали о 122 673 случаях заражения, 4718 из которых стали летальными.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 15 октября. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РумынияВ мире
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