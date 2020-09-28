https://ria.ru/20200928/mechta-1577873591.html

Обратившийся к Путину в парке развлечений мальчик рассказал о мечте

Подросток, обратившийся к Владимиру Путину, когда тот посетил открытие парка "Остров мечты", рассказал, что хочет стать каскадером. Об этом сообщает... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:31

2020-09-28T11:31

2020-09-28T18:22

остров мечты (парк)

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Подросток, обратившийся к <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, когда тот посетил открытие парка "Остров мечты", рассказал, что хочет стать каскадером. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.Воспитанник <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">московского</a> детского дома по имени Миша тогда стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений. У Путина он попросил помочь ему вернуться к родным.Как сообщает департамент труда и соцзащиты, Миша был среди пяти ребят из столичного Центра содействия семейному воспитанию "Возрождение", которые участвовали в профориентационном занятии в центре "Моя карьера". Там он и поделился своими планами на будущее.Подросток признался, что ему нравится заниматься спортом, читать книги и смотреть фильмы на историческую тематику. Из школьных предметов Миша отдает предпочтение истории и физкультуре.Как отмечается в сообщении, его стремления подтвердились результатами компьютерного теста по профориентации: сейчас подростку ближе всего спорт и техника, открытое общение со сверстниками. А вот творческое направление — в прошлом Миша занимался музыкой — отошло на второй план.Специалист по профориентации центра "Моя карьера" Виктория Карасева отметила у Миши ярко выраженный интерес к спорту."И речь не только о физической культуре. Еще это интерес к военному направлению, к силовым структурам — таким как ФСБ, МЧС и другие. Хобби и увлечения у Михаила также связаны со спортом. И на сегодняшний день его цель — связать с этим свою жизнь. Мы обсуждали с ним не только профессии, связанные с физической активностью, но и со знанием различных видов техники. Сейчас его больше интересуют автомобили и мотоциклы. По мере того как в школе будут появляться новые предметы, эти интересы могут корректироваться", — сказала она.Мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, опеку над ним оформила бабушка, которой больше 70 лет. Позже ребенок перестал ходить в школу, а затем его перевели на семейную форму обучения. В октябре прошлого года суд отстранил бабушку от исполнения обязанностей приемного родителя. Сейчас крестный мальчика оформил гостевой режим, позволяющий Мише гостить у него на выходных.В департаменте труда и соцзащиты отметили, что намерены в ближайшее время еще раз связаться с бабушкой мальчика и предложить ей начать собирать документы для возвращения опеки.

https://ria.ru/20200228/1565354274.html

https://ria.ru/20200227/1565296839.html

Василий Прекрасноволосый Какая трогательная история. Неужели политтехнологи ничего умнее придумать не могут как встречи президента с детьми из детдома, или спасение путиным котёнка в прямом эфире. 28

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

остров мечты (парк), владимир путин, москва, общество