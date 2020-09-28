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Обратившийся к Путину в парке развлечений мальчик рассказал о мечте
Подросток, обратившийся к Владимиру Путину, когда тот посетил открытие парка "Остров мечты", рассказал, что хочет стать каскадером. Об этом сообщает... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:31
2020-09-28T18:22
остров мечты (парк)
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Подросток, обратившийся к <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, когда тот посетил открытие парка "Остров мечты", рассказал, что хочет стать каскадером. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.Воспитанник <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">московского</a> детского дома по имени Миша тогда стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений. У Путина он попросил помочь ему вернуться к родным.Как сообщает департамент труда и соцзащиты, Миша был среди пяти ребят из столичного Центра содействия семейному воспитанию "Возрождение", которые участвовали в профориентационном занятии в центре "Моя карьера". Там он и поделился своими планами на будущее.Подросток признался, что ему нравится заниматься спортом, читать книги и смотреть фильмы на историческую тематику. Из школьных предметов Миша отдает предпочтение истории и физкультуре.Как отмечается в сообщении, его стремления подтвердились результатами компьютерного теста по профориентации: сейчас подростку ближе всего спорт и техника, открытое общение со сверстниками. А вот творческое направление — в прошлом Миша занимался музыкой — отошло на второй план.Специалист по профориентации центра "Моя карьера" Виктория Карасева отметила у Миши ярко выраженный интерес к спорту."И речь не только о физической культуре. Еще это интерес к военному направлению, к силовым структурам — таким как ФСБ, МЧС и другие. Хобби и увлечения у Михаила также связаны со спортом. И на сегодняшний день его цель — связать с этим свою жизнь. Мы обсуждали с ним не только профессии, связанные с физической активностью, но и со знанием различных видов техники. Сейчас его больше интересуют автомобили и мотоциклы. По мере того как в школе будут появляться новые предметы, эти интересы могут корректироваться", — сказала она.Мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, опеку над ним оформила бабушка, которой больше 70 лет. Позже ребенок перестал ходить в школу, а затем его перевели на семейную форму обучения. В октябре прошлого года суд отстранил бабушку от исполнения обязанностей приемного родителя. Сейчас крестный мальчика оформил гостевой режим, позволяющий Мише гостить у него на выходных.В департаменте труда и соцзащиты отметили, что намерены в ближайшее время еще раз связаться с бабушкой мальчика и предложить ей начать собирать документы для возвращения опеки.
https://ria.ru/20200228/1565354274.html
https://ria.ru/20200227/1565296839.html
Какая трогательная история. Неужели политтехнологи ничего умнее придумать не могут как встречи президента с детьми из детдома, или спасение путиным котёнка в прямом эфире.
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москва
РИА Новости
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остров мечты (парк), владимир путин, москва, общество

Обратившийся к Путину в парке развлечений мальчик рассказал о мечте

11:31 28.09.2020 (обновлено: 18:22 28.09.2020)
11559
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с юными посетителями детского парка развлечений "Остров мечты"
Президент РФ Владимир Путин общается с юными посетителями детского парка развлечений Остров мечты - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Подросток, обратившийся к Владимиру Путину, когда тот посетил открытие парка "Остров мечты", рассказал, что хочет стать каскадером. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Воспитанник московского детского дома по имени Миша тогда стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений. У Путина он попросил помочь ему вернуться к родным.
Президент РФ Владимир Путин в новом детском парке развлечений Остров мечты - РИА Новости, 1920, 28.02.2020
28 февраля, 21:54
Бабушка обратившегося к Путину мальчика рассказала о внуке
Как сообщает департамент труда и соцзащиты, Миша был среди пяти ребят из столичного Центра содействия семейному воспитанию "Возрождение", которые участвовали в профориентационном занятии в центре "Моя карьера". Там он и поделился своими планами на будущее.
Подросток признался, что ему нравится заниматься спортом, читать книги и смотреть фильмы на историческую тематику. Из школьных предметов Миша отдает предпочтение истории и физкультуре.

"Хотел бы стать каскадером, делать разные трюки. Или заниматься паркуром. Стараюсь поддерживать себя в форме: подтягиваюсь, бегаю, поднимаю гантели. Хотел бы встретиться с настоящим каскадером, спросить у него, как он достиг такого успеха, как он тренировался и у кого", — рассказал Миша.

Как отмечается в сообщении, его стремления подтвердились результатами компьютерного теста по профориентации: сейчас подростку ближе всего спорт и техника, открытое общение со сверстниками. А вот творческое направление — в прошлом Миша занимался музыкой — отошло на второй план.
Специалист по профориентации центра "Моя карьера" Виктория Карасева отметила у Миши ярко выраженный интерес к спорту.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
27 февраля, 19:30
Омбудсмен рассказала о ситуации с мальчиком, обратившимся к Путину
"И речь не только о физической культуре. Еще это интерес к военному направлению, к силовым структурам — таким как ФСБ, МЧС и другие. Хобби и увлечения у Михаила также связаны со спортом. И на сегодняшний день его цель — связать с этим свою жизнь. Мы обсуждали с ним не только профессии, связанные с физической активностью, но и со знанием различных видов техники. Сейчас его больше интересуют автомобили и мотоциклы. По мере того как в школе будут появляться новые предметы, эти интересы могут корректироваться", — сказала она.
Мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, опеку над ним оформила бабушка, которой больше 70 лет. Позже ребенок перестал ходить в школу, а затем его перевели на семейную форму обучения. В октябре прошлого года суд отстранил бабушку от исполнения обязанностей приемного родителя. Сейчас крестный мальчика оформил гостевой режим, позволяющий Мише гостить у него на выходных.
В департаменте труда и соцзащиты отметили, что намерены в ближайшее время еще раз связаться с бабушкой мальчика и предложить ей начать собирать документы для возвращения опеки.
101615531
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Остров мечты (парк)Владимир ПутинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Какая трогательная история. Неужели политтехнологи ничего умнее придумать не могут как встречи президента с детьми из детдома, или спасение путиным котёнка в прямом эфире.
28 сентября, 11:40
ВПВасилий Прекрасноволосый
14300011
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