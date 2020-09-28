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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/matvienko-1577860345.html
Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
Единственное верное решение для урегулирования политической ситуации в Белоруссии может найти только белорусский народ, считает председатель Совета Федерации РФ РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T01:10
2020-09-28T02:18
протесты в белоруссии
валентина матвиенко
александр лукашенко
совет федерации рф
москва
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Единственное верное решение для урегулирования политической ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> может найти только белорусский народ, считает председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.
https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577853475.html
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валентина матвиенко, александр лукашенко, совет федерации рф, москва, белоруссия, в мире

Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко

01:10 28.09.2020 (обновлено: 02:18 28.09.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Единственное верное решение для урегулирования политической ситуации в Белоруссии может найти только белорусский народ, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Еще раз возвращаясь к "контексту политической обстановки" в Республике Беларусь... Уверена - и это позиция российской стороны, озвученная не раз, - что в сложившейся ситуации подлинно действенное, консолидирующее решение может быть найдено только внутри Беларуси, самими людьми без внешнего давления, без вмешательства извне, без уже печально известных технологий. Мы доверяем мудрости белорусского народа. Принимая решение о судьбе своей страны, он сумеет сделать выбор, который будет отвечать его долговременным интересам", - заявила Матвиенко в интервью "Российской Газете".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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Протесты в БелоруссииВалентина МатвиенкоАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФМоскваБелоруссияВ мире
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