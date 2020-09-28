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Попова назвала недопуск в магазины без масок оправданной мерой
Недопуск в магазины посетителей без масок является оправданной мерой, такой подход нужно усиливать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:31
2020-09-28T17:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Недопуск в магазины посетителей без масок является оправданной мерой, такой подход нужно усиливать, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Целый ряд магазинов, и я сама это видела, просто не впускает вовнутрь людей без масок, и я думаю, что это тоже оправданные меры. И хорошо, если бы активисты как можно чаще напоминали окружающим, что надо ходить в маске", - сказала Попова в эфире радиостанции <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова назвала недопуск в магазины без масок оправданной мерой

17:31 28.09.2020 (обновлено: 17:50 28.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Недопуск в магазины посетителей без масок является оправданной мерой, такой подход нужно усиливать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Целый ряд магазинов, и я сама это видела, просто не впускает вовнутрь людей без масок, и я думаю, что это тоже оправданные меры. И хорошо, если бы активисты как можно чаще напоминали окружающим, что надо ходить в маске", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
285001034
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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