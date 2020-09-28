https://ria.ru/20200928/maski-1577903564.html
Попова назвала недопуск в магазины без масок оправданной мерой
Недопуск в магазины посетителей без масок является оправданной мерой, такой подход нужно усиливать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:31
2020-09-28T17:31
2020-09-28T17:50
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здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Недопуск в магазины посетителей без масок является оправданной мерой, такой подход нужно усиливать, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Целый ряд магазинов, и я сама это видела, просто не впускает вовнутрь людей без масок, и я думаю, что это тоже оправданные меры. И хорошо, если бы активисты как можно чаще напоминали окружающим, что надо ходить в маске", - сказала Попова в эфире радиостанции <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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