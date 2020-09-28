Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/makron-1577915069.html
Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T21:03
2020-09-28T21:03
россия
эммануэль макрон
владимир путин
франция
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816967_0:0:2699:1519_1400x0_80_0_0_d834402390a73aef5d9a180942072292.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.Он также сообщил, что надеется сопровождать президента Франции в качестве главы комиссии по международным делам и обороне Сената. "Это станет хорошим сигналом для моих коллег в Москве", - отметил сенатор.В конце июня Макрон в ходе видеоконференции с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> заявил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если позволит эпидемиологическая ситуация. Однако с тех пор новой информации на этот счет не появлялось.
https://ria.ru/20200926/makron-1577784448.html
Тут вопрос, захочет ли теперь Путин с этим болтуном встречаться после утечки и "речи" на ГА ООН?
71
А за каким "круассаном" оно хочет приехать в Россию?
25
25
россия
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816967_50:0:2699:1987_1400x0_80_0_0_232734a3ee6027dd257939029c5c6e35.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, политика

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

21:03 28.09.2020
13476
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

"Я думаю, да. Как только санитарные условия позволят", - сказал Камбон в интервью газете "Коммерсант" в ответ на вопрос о том, приедет ли Макрон в ближайшее время в Россию.

Он также сообщил, что надеется сопровождать президента Франции в качестве главы комиссии по международным делам и обороне Сената. "Это станет хорошим сигналом для моих коллег в Москве", - отметил сенатор.
В конце июня Макрон в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если позволит эпидемиологическая ситуация. Однако с тех пор новой информации на этот счет не появлялось.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 08:00
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
1084324160
Обсудить25
РоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияПолитика
Популярные комментарии
Тут вопрос, захочет ли теперь Путин с этим болтуном встречаться после утечки и "речи" на ГА ООН?
28 сентября, 21:08
Mitrich Kolobok KolobokMitrich Kolobok Kolobok
5710001
А за каким "круассаном" оно хочет приехать в Россию?
28 сентября, 21:10
Kalaschnikow PagrieziensKalaschnikow Pagrieziens
1750201
Рекомендуем
Алексей Навальный
Французский сенатор предположил, кто причастен к инциденту с Навальным
Алексей Навальный
Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному
Во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Макрон о Лукашенко: "Мы не признаем его статус президента"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поддержал санкции против Белоруссии
Алексей Навальный
Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала три "суперпродукта"
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе "взять" Крым
Елена Королева
Внучка Людмилы Гурченко подралась с фотомоделью
Участник акции протеста оппозиции в Минске
В Белоруссии рассказали о кампании по атакам на сайты госорганов
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Алиев призвал урегулировать конфликт в Карабахе через резолюции СБ ООН
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
В Карабахе заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана
Отель Сентидо Грейсланд Резорт
В Таиланде туристу грозит тюрьма за отрицательные отзывы об отеле
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Белорусы в Крыму призвали Лукашенко посетить полуостров
ЗРПК Панцирь-С
США "уничтожили" российский "Панцирь" на учениях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
Лента новостейМолния