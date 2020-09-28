https://ria.ru/20200928/makron-1577915069.html

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T21:03

2020-09-28T21:03

2020-09-28T21:03

россия

эммануэль макрон

владимир путин

франция

политика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.Он также сообщил, что надеется сопровождать президента Франции в качестве главы комиссии по международным делам и обороне Сената. "Это станет хорошим сигналом для моих коллег в Москве", - отметил сенатор.В конце июня Макрон в ходе видеоконференции с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> заявил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если позволит эпидемиологическая ситуация. Однако с тех пор новой информации на этот счет не появлялось.

https://ria.ru/20200926/makron-1577784448.html

Mitrich Kolobok Kolobok Тут вопрос, захочет ли теперь Путин с этим болтуном встречаться после утечки и "речи" на ГА ООН? 71

Kalaschnikow Pagrieziens А за каким "круассаном" оно хочет приехать в Россию? 25

25

россия

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, политика