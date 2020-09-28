https://ria.ru/20200928/makron-1577909328.html

Макрон встретится с Тихановской во вторник

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской во вторник, сообщает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:42

2020-09-28T18:42

2020-09-28T18:51

протесты в белоруссии

светлана тихановская

эммануэль макрон

франция

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576986382_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_39b96ef6eebbabe3735125074a949b04.jpg

<strong>ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> во вторник, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Французский лидер в понедельник начинает свой визит в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.Ранее президент Франции назвал происходящее в Белоруссии кризисом авторитарной власти и заявил, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> должен уйти с поста президента страны. В ответ Лукашенко посоветовал Макрону поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами своей страны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.На прошлой неделе прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости</strong> <strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a></strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200928/dialog-1577882469.html

https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577903216.html

Vasya Ivanov Предлагаю привлечь Лукашенко для переговоров Макрона с "жёлтыми жилетами". 28

Natalia Bikowa Не успела Тихановская заикнуться как бы повлиять на Путина именно Макроном, так он сразу и нарисовался. Как все схвачено. Нет других проблем у Макрона? 27

16

франция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, эммануэль макрон, франция, белоруссия, в мире