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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/makron-1577909328.html
Макрон встретится с Тихановской во вторник
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской во вторник, сообщает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:42
2020-09-28T18:51
протесты в белоруссии
светлана тихановская
эммануэль макрон
франция
белоруссия
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> во вторник, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Французский лидер в понедельник начинает свой визит в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.Ранее президент Франции назвал происходящее в Белоруссии кризисом авторитарной власти и заявил, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> должен уйти с поста президента страны. В ответ Лукашенко посоветовал Макрону поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами своей страны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.На прошлой неделе прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости</strong> <strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a></strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200928/dialog-1577882469.html
https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577903216.html
Предлагаю привлечь Лукашенко для переговоров Макрона с "жёлтыми жилетами".
28
Не успела Тихановская заикнуться как бы повлиять на Путина именно Макроном, так он сразу и нарисовался. Как все схвачено. Нет других проблем у Макрона?
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франция
белоруссия
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светлана тихановская, эммануэль макрон, франция, белоруссия, в мире

Макрон встретится с Тихановской во вторник

18:42 28.09.2020 (обновлено: 18:51 28.09.2020)
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© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Julien de Rosa
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской во вторник, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Французский лидер в понедельник начинает свой визит в Литву.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 13:10Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала Макрона привлечь Путина к диалогу в Белоруссии
Ранее президент Франции назвал происходящее в Белоруссии кризисом авторитарной власти и заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента страны. В ответ Лукашенко посоветовал Макрону поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами своей страны.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
На прошлой неделе прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 17:26Протесты в Белоруссии
Тихановская выступила за персональные санкции по Белоруссии
183310879
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЭммануэль МакронФранцияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Предлагаю привлечь Лукашенко для переговоров Макрона с "жёлтыми жилетами".
28 сентября, 18:55
Vasya IvanovVasya Ivanov
11150002
Не успела Тихановская заикнуться как бы повлиять на Путина именно Макроном, так он сразу и нарисовался. Как все схвачено. Нет других проблем у Макрона?
28 сентября, 18:51
Natalia BikowaNatalia Bikowa
2600001
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