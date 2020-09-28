https://ria.ru/20200928/magnit-1577881814.html

В Подмосковье ребенок проглотил 21 магнит

Трехлетнего ребенка, проглотившего 21 магнит, спасли врачи Московской областной больницы имени Розанова в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:01

2020-09-28T13:01

2020-09-28T16:29

василий розанов

пушкино

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Трехлетнего ребенка, проглотившего 21 магнит, спасли врачи Московской областной больницы имени <a href="http://ria.ru/person_vasiliy-rozanov/" target="_blank" data-auto="true">Розанова</a> в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Pushkino/" target="_blank" data-auto="true">Пушкино</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.По данным ведомства, ребёнок поступил в медучреждение с болями в животе, высокой температурой и признаками кишечной непроходимости.Результаты рентген-исследования показали, что в кишечнике у мальчика присутствует металлический предмет.Операция завершилась благополучно, мальчик идёт на поправку и выписан из медучреждения, добавил он. При проглатывании двух и более магнитов с короткими временными промежутками жизни ребёнка может угрожать опасность, отметил врач.

https://ria.ru/20200528/1572124917.html

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пушкино

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий розанов, пушкино, общество