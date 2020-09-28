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В Подмосковье ребенок проглотил 21 магнит
Трехлетнего ребенка, проглотившего 21 магнит, спасли врачи Московской областной больницы имени Розанова в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:01
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василий розанов
пушкино
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Трехлетнего ребенка, проглотившего 21 магнит, спасли врачи Московской областной больницы имени <a href="http://ria.ru/person_vasiliy-rozanov/" target="_blank" data-auto="true">Розанова</a> в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Pushkino/" target="_blank" data-auto="true">Пушкино</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.По данным ведомства, ребёнок поступил в медучреждение с болями в животе, высокой температурой и признаками кишечной непроходимости.Результаты рентген-исследования показали, что в кишечнике у мальчика присутствует металлический предмет.Операция завершилась благополучно, мальчик идёт на поправку и выписан из медучреждения, добавил он. При проглатывании двух и более магнитов с короткими временными промежутками жизни ребёнка может угрожать опасность, отметил врач.
https://ria.ru/20200528/1572124917.html
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василий розанов, пушкино, общество

В Подмосковье ребенок проглотил 21 магнит

13:01 28.09.2020 (обновлено: 16:29 28.09.2020)
10782
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Трехлетнего ребенка, проглотившего 21 магнит, спасли врачи Московской областной больницы имени Розанова в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
По данным ведомства, ребёнок поступил в медучреждение с болями в животе, высокой температурой и признаками кишечной непроходимости.
Результаты рентген-исследования показали, что в кишечнике у мальчика присутствует металлический предмет.
"Состояние ребенка стремительно ухудшалось, поэтому мы незамедлительно назначили операцию. В ходе нее мы обнаружили явления разлитого гнойного перитонита, то есть гной в животе, и множественные слипания кишки... Мальчику удалили 21 магнит. Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом в некоторых местах пришлось удалить участки кишки", - рассказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Алексей Громов, слова которого приводятся в сообщении.
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28 мая, 15:24
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Операция завершилась благополучно, мальчик идёт на поправку и выписан из медучреждения, добавил он. При проглатывании двух и более магнитов с короткими временными промежутками жизни ребёнка может угрожать опасность, отметил врач.
"Напоминаю: убирайте мелкие предметы подальше от маленьких детей и выбирайте игрушки, соответствующие возрасту ребенка. А главное – никогда не оставляйте без внимания жалобы ребенка на боли в животе. Берегите своих детей", - подытожил Громов.
8152070
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Василий РозановПушкиноОбщество
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