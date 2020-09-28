В Подмосковье ребенок проглотил 21 магнит
13:01 28.09.2020 (обновлено: 16:29 28.09.2020)
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По данным ведомства, ребёнок поступил в медучреждение с болями в животе, высокой температурой и признаками кишечной непроходимости.
Результаты рентген-исследования показали, что в кишечнике у мальчика присутствует металлический предмет.
"Состояние ребенка стремительно ухудшалось, поэтому мы незамедлительно назначили операцию. В ходе нее мы обнаружили явления разлитого гнойного перитонита, то есть гной в животе, и множественные слипания кишки... Мальчику удалили 21 магнит. Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом в некоторых местах пришлось удалить участки кишки", - рассказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Алексей Громов, слова которого приводятся в сообщении.
Операция завершилась благополучно, мальчик идёт на поправку и выписан из медучреждения, добавил он. При проглатывании двух и более магнитов с короткими временными промежутками жизни ребёнка может угрожать опасность, отметил врач.
"Напоминаю: убирайте мелкие предметы подальше от маленьких детей и выбирайте игрушки, соответствующие возрасту ребенка. А главное – никогда не оставляйте без внимания жалобы ребенка на боли в животе. Берегите своих детей", - подытожил Громов.