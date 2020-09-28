https://ria.ru/20200928/magiya-1577872584.html

Священник: выходку фокусника в храме Москвы должна оценивать прокуратура

"Магическую акцию" c самозажжением свечи в храме Христа Спасителя, совершенную московским иллюзионистом, должны оценивать не Церковь и СМИ или общественные... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:16

2020-09-28T11:16

2020-09-28T11:16

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> "Магическую акцию" c самозажжением свечи в храме Христа Спасителя, совершенную московским иллюзионистом, должны оценивать не Церковь и СМИ или общественные активисты, а правоохранительные органы, считает известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш).Ранее иллюзионист Серж Кулаков записал для TikTok "магическое представление" в храме Христа Спасителя. На своей странице он опубликовал ролик, на котором исполняет "трюк" с зажиганием свечи. Перед входом в храм Кулаков пообещал своим подписчикам сделать "небольшое чудо". Видео вызвало, в том числе, негативную реакцию пользователей, и позднее фокусник извинился перед верующими людьми, признав, что "совершил большой грех".Отвечая на вопрос РИА Новости о том, может ли в данном случае идти речь об оскорблении чувств верующих, иеромонах Макарий отметил, что за словом "чувство" стоят "два совершенно различных жизненных пласта - личный и социальный". И если, по его словам, "первый, личный пласт бытия тесно соотносится с религиозной жизнью, но не касается сферы закона", то как раз "второй, социальный пласт естественным образом попадает в фокус общественного внимания, будучи предметом закона и правоприменения"."В данном случае возможна связь с действующей юридической нормой, а именно с 148-й и 213-й статьями Уголовного кодекса России (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и хулиганство). Однако - что постоянно и упорно забывают наши уважаемые сограждане - суждения об этом не принадлежат ни Церкви, ни СМИ, ни общественным организациям, ни частным лицам, а прокуратуре и суду. Вот и посмотрим, обнаружит ли здесь прокуратура нарушение закона, и если обнаружит - то каково будет решение суда", - сказал священнослужитель РИА Новости.Также он добавил, что "за этим внешне "мелким инцидентом" стоит глубокий дефект и неотложная задача российской нации - причем не столько в религиозной, сколько в гражданской сфере: восстановление правосознания".

https://ria.ru/20200728/1575024385.html

https://ria.ru/20200912/svyaschenniki-1577127648.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение