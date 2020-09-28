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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200928/magiya-1577872584.html
Священник: выходку фокусника в храме Москвы должна оценивать прокуратура
"Магическую акцию" c самозажжением свечи в храме Христа Спасителя, совершенную московским иллюзионистом, должны оценивать не Церковь и СМИ или общественные... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:16
2020-09-28T11:16
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> "Магическую акцию" c самозажжением свечи в храме Христа Спасителя, совершенную московским иллюзионистом, должны оценивать не Церковь и СМИ или общественные активисты, а правоохранительные органы, считает известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш).Ранее иллюзионист Серж Кулаков записал для TikTok "магическое представление" в храме Христа Спасителя. На своей странице он опубликовал ролик, на котором исполняет "трюк" с зажиганием свечи. Перед входом в храм Кулаков пообещал своим подписчикам сделать "небольшое чудо". Видео вызвало, в том числе, негативную реакцию пользователей, и позднее фокусник извинился перед верующими людьми, признав, что "совершил большой грех".Отвечая на вопрос РИА Новости о том, может ли в данном случае идти речь об оскорблении чувств верующих, иеромонах Макарий отметил, что за словом "чувство" стоят "два совершенно различных жизненных пласта - личный и социальный". И если, по его словам, "первый, личный пласт бытия тесно соотносится с религиозной жизнью, но не касается сферы закона", то как раз "второй, социальный пласт естественным образом попадает в фокус общественного внимания, будучи предметом закона и правоприменения"."В данном случае возможна связь с действующей юридической нормой, а именно с 148-й и 213-й статьями Уголовного кодекса России (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и хулиганство). Однако - что постоянно и упорно забывают наши уважаемые сограждане - суждения об этом не принадлежат ни Церкви, ни СМИ, ни общественным организациям, ни частным лицам, а прокуратуре и суду. Вот и посмотрим, обнаружит ли здесь прокуратура нарушение закона, и если обнаружит - то каково будет решение суда", - сказал священнослужитель РИА Новости.Также он добавил, что "за этим внешне "мелким инцидентом" стоит глубокий дефект и неотложная задача российской нации - причем не столько в религиозной, сколько в гражданской сфере: восстановление правосознания".
https://ria.ru/20200728/1575024385.html
https://ria.ru/20200912/svyaschenniki-1577127648.html
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новости - религия и мировоззрение

Священник: выходку фокусника в храме Москвы должна оценивать прокуратура

11:16 28.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПарад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Магическую акцию" c самозажжением свечи в храме Христа Спасителя, совершенную московским иллюзионистом, должны оценивать не Церковь и СМИ или общественные активисты, а правоохранительные органы, считает известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш).
Ранее иллюзионист Серж Кулаков записал для TikTok "магическое представление" в храме Христа Спасителя. На своей странице он опубликовал ролик, на котором исполняет "трюк" с зажиганием свечи. Перед входом в храм Кулаков пообещал своим подписчикам сделать "небольшое чудо". Видео вызвало, в том числе, негативную реакцию пользователей, и позднее фокусник извинился перед верующими людьми, признав, что "совершил большой грех".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 11-й годовщины своей интронизации - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 10:11Религия и мировоззрение
Патриарх в День крещения Руси совершит литургию в храме Христа Спасителя
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, может ли в данном случае идти речь об оскорблении чувств верующих, иеромонах Макарий отметил, что за словом "чувство" стоят "два совершенно различных жизненных пласта - личный и социальный". И если, по его словам, "первый, личный пласт бытия тесно соотносится с религиозной жизнью, но не касается сферы закона", то как раз "второй, социальный пласт естественным образом попадает в фокус общественного внимания, будучи предметом закона и правоприменения".
"В данном случае возможна связь с действующей юридической нормой, а именно с 148-й и 213-й статьями Уголовного кодекса России (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и хулиганство). Однако - что постоянно и упорно забывают наши уважаемые сограждане - суждения об этом не принадлежат ни Церкви, ни СМИ, ни общественным организациям, ни частным лицам, а прокуратуре и суду. Вот и посмотрим, обнаружит ли здесь прокуратура нарушение закона, и если обнаружит - то каково будет решение суда", - сказал священнослужитель РИА Новости.
Конференция РПЦ - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 10:10Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали о мошенничестве в отношении священников
Также он добавил, что "за этим внешне "мелким инцидентом" стоит глубокий дефект и неотложная задача российской нации - причем не столько в религиозной, сколько в гражданской сфере: восстановление правосознания".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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