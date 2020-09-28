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https://ria.ru/20200928/magazin-1577890351.html
В Москве закрыли 13 магазинов за нарушение масочного режима
Власти Москвы за минувшие выходные приостановили работу еще 13 магазинов, не соблюдавших масочный режим, сообщил журналистам руководитель департамента торговли... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:43
2020-09-28T14:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за минувшие выходные приостановили работу еще 13 магазинов, не соблюдавших масочный режим, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>."Тринадцать магазинов закрыли в Москве за последние двое суток за несоблюдение масочного режима. Мы еще раз просим всех соблюдать масочно-перчаточный режим и не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве. Нарушения все те же: посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции", - подчеркнул Немерюк.Он отметил, что всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> были закрыты 62 магазина. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Москве закрыли 13 магазинов за нарушение масочного режима

14:43 28.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитная маска в руках у женщины
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Москвы за минувшие выходные приостановили работу еще 13 магазинов, не соблюдавших масочный режим, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
"Тринадцать магазинов закрыли в Москве за последние двое суток за несоблюдение масочного режима. Мы еще раз просим всех соблюдать масочно-перчаточный режим и не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве. Нарушения все те же: посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции", - подчеркнул Немерюк.
Он отметил, что всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора были закрыты 62 магазина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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21210812
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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