https://ria.ru/20200928/magazin-1577890351.html

В Москве закрыли 13 магазинов за нарушение масочного режима

Власти Москвы за минувшие выходные приостановили работу еще 13 магазинов, не соблюдавших масочный режим, сообщил журналистам руководитель департамента торговли... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:43

2020-09-28T14:43

2020-09-28T14:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немерюк

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за минувшие выходные приостановили работу еще 13 магазинов, не соблюдавших масочный режим, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>."Тринадцать магазинов закрыли в Москве за последние двое суток за несоблюдение масочного режима. Мы еще раз просим всех соблюдать масочно-перчаточный режим и не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве. Нарушения все те же: посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции", - подчеркнул Немерюк.Он отметил, что всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> были закрыты 62 магазина. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество