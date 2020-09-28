https://ria.ru/20200928/lukashenko-1577885620.html

Лукашенко рассчитывает посетить "основные точки России"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 2021 году рассчитывает побывать в "основных точках России", в том числе в Сибири. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:49

2020-09-28T13:49

2020-09-28T13:49

александр лукашенко

александр бурков

омская область

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил, что в 2021 году рассчитывает побывать в "основных точках России", в том числе в Сибири.Как сообщает пресс-служба главы государства, в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> он провел встречу с губернатором Омской области РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александром Бурковым</a>. Лукашенко, в частности, рассказал о личном отношении к этому региону и заявил о намерении посетить его в скором времени."Для меня все, что за Уралом, - это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе", - сказал президент республики.Лукашенко также обратил внимание, что в последнее время провел встречи с несколькими руководителями регионов Сибири. "Наше отношение к сибирякам вы хорошо знаете. Не только потому, что в свое время туда уехали многие белорусы. Думаю, с ними вы не имеете проблем. Белорусы всегда были трудолюбивыми, ответственными людьми, думаю, что таковыми они и являются там, в Сибири", - заметил глава государства.Говоря о некоторой схожести Белоруссии и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>, Лукашенко указал на непростые климатические условия. Он также заявил о готовности сотрудничать с регионом в таких традиционных сферах, как промышленная кооперация, экспорт технологий и услуг, создание совместных сборочных производств, сервисных центров.

https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577853475.html

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омская область

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, александр бурков, омская область, минск, белоруссия, в мире