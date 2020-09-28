Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/lukashenko-1577885620.html
Лукашенко рассчитывает посетить "основные точки России"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 2021 году рассчитывает побывать в "основных точках России", в том числе в Сибири. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:49
2020-09-28T13:49
александр лукашенко
александр бурков
омская область
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577855116_0:45:3069:1772_1400x0_80_0_0_ae1667693c5610853e5843d5d6d9f28d.jpg
<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил, что в 2021 году рассчитывает побывать в "основных точках России", в том числе в Сибири.Как сообщает пресс-служба главы государства, в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> он провел встречу с губернатором Омской области РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александром Бурковым</a>. Лукашенко, в частности, рассказал о личном отношении к этому региону и заявил о намерении посетить его в скором времени."Для меня все, что за Уралом, - это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе", - сказал президент республики.Лукашенко также обратил внимание, что в последнее время провел встречи с несколькими руководителями регионов Сибири. "Наше отношение к сибирякам вы хорошо знаете. Не только потому, что в свое время туда уехали многие белорусы. Думаю, с ними вы не имеете проблем. Белорусы всегда были трудолюбивыми, ответственными людьми, думаю, что таковыми они и являются там, в Сибири", - заметил глава государства.Говоря о некоторой схожести Белоруссии и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>, Лукашенко указал на непростые климатические условия. Он также заявил о готовности сотрудничать с регионом в таких традиционных сферах, как промышленная кооперация, экспорт технологий и услуг, создание совместных сборочных производств, сервисных центров.
https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577853475.html
5
омская область
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577855116_131:98:2624:1968_1400x0_80_0_0_8fbd7794413e9a55277d47a031005dc3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, александр бурков, омская область, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко рассчитывает посетить "основные точки России"

13:49 28.09.2020
2168
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 2021 году рассчитывает побывать в "основных точках России", в том числе в Сибири.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в понедельник в Минске он провел встречу с губернатором Омской области РФ Александром Бурковым. Лукашенко, в частности, рассказал о личном отношении к этому региону и заявил о намерении посетить его в скором времени.
"Для меня все, что за Уралом, - это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе", - сказал президент республики.
Лукашенко также обратил внимание, что в последнее время провел встречи с несколькими руководителями регионов Сибири. "Наше отношение к сибирякам вы хорошо знаете. Не только потому, что в свое время туда уехали многие белорусы. Думаю, с ними вы не имеете проблем. Белорусы всегда были трудолюбивыми, ответственными людьми, думаю, что таковыми они и являются там, в Сибири", - заметил глава государства.
Говоря о некоторой схожести Белоруссии и Омской области, Лукашенко указал на непростые климатические условия. Он также заявил о готовности сотрудничать с регионом в таких традиционных сферах, как промышленная кооперация, экспорт технологий и услуг, создание совместных сборочных производств, сервисных центров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 19:14Протесты в Белоруссии
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
601122310
Обсудить5
Александр ЛукашенкоАлександр БурковОмская областьМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Город Рига
Служба финансовой разведки Латвии запустила проверку белорусских компаний
Алексей Навальный
Источник рассказал о проверке заявлений соратника Навального о Рошале
Писатель Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич улетела из Белоруссии в Германию
Здание клиники Шарите в Берлине
В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности
Путин заявил, что Россия всегда поддерживает действующие власти стран
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская призвала Макрона привлечь Путина к диалогу в Белоруссии
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Более 320 белорусам разрешили въехать в Литву по гуманитарным причинам
Алексей Навальный
МИД Германии ответил на запрос Россией консульского доступа к Навальному
Андрей Климов
В Совфеде увидели взаимосвязь между ситуацией в Белоруссии и Карабахе
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов в жалобе на приговор обвинил Пашаева в давлении
Роман Протасевич
Главред белорусского Telegram-канала Nexta ушел из проекта
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта
В Армении создали езидский отряд для отправки в Карабах
Здание клиники Шарите в Берлине
Правительство ФРГ прокомментировало визит Меркель в клинику к Навальному
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Баку пообещал адекватный ответ при применении Ереваном "Искандеров"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
Лента новостейМолния