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https://ria.ru/20200928/levchenko-1577876742.html
СК опубликовал видео обысков в доме экс-главы Иркутской области Левченко
Следственный комитет России опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко в рамках уголовного дела против его сына. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:07
2020-09-28T12:31
задержание иркутского депутата левченко
андрей левченко
сергей левченко
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет России</a> опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a> в рамках уголовного дела против его сына.Ранее сообщалось о задержании депутата заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a>, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере. В понедельник следователи провели обыски по месту жительства и работы парламентария, а также у его отца.Видео длительностью 1 минута и 22 секунды опубликовано на канале СК РФ в <a href="https://www.youtube.com/channel/UCOiAwKQuFMdJuK7wwDIoKpA" target="_blank">YouTube</a>. В частности, на кадрах показано, как проводятся обыски в доме экс-губернатора Сергея Левченко, ему рассказывается о порядке их проведения.
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иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Следственные действия по делу депутата Левченко. Кадры СК
Следственный комитет России опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко в рамках уголовного дела против его сына. Ранее сообщалось о задержании депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере. В понедельник следователи провели обыски по месту жительства и работы парламентария, а также у его отца.
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видео, задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, сергей левченко, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия
СК опубликовал видео обысков в доме экс-главы Иркутской области Левченко
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко в рамках уголовного дела против его сына.
2020-09-28T12:07
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СК опубликовал видео обысков в доме экс-главы Иркутской области Левченко

12:07 28.09.2020 (обновлено: 12:31 28.09.2020)
1881
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко в рамках уголовного дела против его сына.
Ранее сообщалось о задержании депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере. В понедельник следователи провели обыски по месту жительства и работы парламентария, а также у его отца.
Видео длительностью 1 минута и 22 секунды опубликовано на канале СК РФ в YouTube. В частности, на кадрах показано, как проводятся обыски в доме экс-губернатора Сергея Левченко, ему рассказывается о порядке их проведения.
2920024
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Задержание иркутского депутата ЛевченкоАндрей ЛевченкоСергей ЛевченкоСледственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьПроисшествия
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