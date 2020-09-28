https://ria.ru/20200928/levchenko-1577876742.html
СК опубликовал видео обысков в доме экс-главы Иркутской области Левченко
Следственный комитет России опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко в рамках уголовного дела против его сына. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:07
2020-09-28T12:07
2020-09-28T12:31
задержание иркутского депутата левченко
андрей левченко
сергей левченко
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет России</a> опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a> в рамках уголовного дела против его сына.Ранее сообщалось о задержании депутата заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a>, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере. В понедельник следователи провели обыски по месту жительства и работы парламентария, а также у его отца.Видео длительностью 1 минута и 22 секунды опубликовано на канале СК РФ в <a href="https://www.youtube.com/channel/UCOiAwKQuFMdJuK7wwDIoKpA" target="_blank">YouTube</a>. В частности, на кадрах показано, как проводятся обыски в доме экс-губернатора Сергея Левченко, ему рассказывается о порядке их проведения.
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иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Следственные действия по делу депутата Левченко. Кадры СК
Следственный комитет России опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко в рамках уголовного дела против его сына. Ранее сообщалось о задержании депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере. В понедельник следователи провели обыски по месту жительства и работы парламентария, а также у его отца.
2020-09-28T12:07
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PT1M22S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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