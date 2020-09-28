https://ria.ru/20200928/levchenko-1577876742.html

СК опубликовал видео обысков в доме экс-главы Иркутской области Левченко

Следственный комитет России опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко в рамках уголовного дела против его сына. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:07

2020-09-28T12:07

2020-09-28T12:31

задержание иркутского депутата левченко

андрей левченко

сергей левченко

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577878084_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_164ac1d3ebcee7084da9150ef63c6feb.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет России</a> опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a> в рамках уголовного дела против его сына.Ранее сообщалось о задержании депутата заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a>, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере. В понедельник следователи провели обыски по месту жительства и работы парламентария, а также у его отца.Видео длительностью 1 минута и 22 секунды опубликовано на канале СК РФ в <a href="https://www.youtube.com/channel/UCOiAwKQuFMdJuK7wwDIoKpA" target="_blank">YouTube</a>. В частности, на кадрах показано, как проводятся обыски в доме экс-губернатора Сергея Левченко, ему рассказывается о порядке их проведения.

1

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Следственные действия по делу депутата Левченко. Кадры СК Следственный комитет России опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко в рамках уголовного дела против его сына. Ранее сообщалось о задержании депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере. В понедельник следователи провели обыски по месту жительства и работы парламентария, а также у его отца. 2020-09-28T12:07 true PT1M22S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, сергей левченко, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия