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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200928/legoyda-1577885170.html
РПЦ готова к миротворческой миссии в Карабахе
Русская православная церковь готова содействовать диалогу между религиозными общинами Армении и Азербайджана и надеется на мирное разрешение конфликта в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:09
2020-09-28T14:09
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
нагорно-карабахская республика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Русская православная церковь готова содействовать диалогу между религиозными общинами Армении и Азербайджана и надеется на мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Святейший патриарх Кирилл молится о скорейшем мирном разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Предстоятель считает важной роль духовных лидеров двух стран, которые должны приложить все усилия к установлению мира", - сказал Легойда журналистам."Русская православная церковь всегда содействовала поддержанию диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана и готова и впредь выполнять эту миссию", - добавил он.В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
https://ria.ru/20200927/kadyrov-1577855865.html
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новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, нагорно-карабахская республика

РПЦ готова к миротворческой миссии в Карабахе

14:09 28.09.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Русская православная церковь готова содействовать диалогу между религиозными общинами Армении и Азербайджана и надеется на мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Святейший патриарх Кирилл молится о скорейшем мирном разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Предстоятель считает важной роль духовных лидеров двух стран, которые должны приложить все усилия к установлению мира", - сказал Легойда журналистам.
"Русская православная церковь всегда содействовала поддержанию диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана и готова и впредь выполнять эту миссию", - добавил он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 20:34Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьНагорно-Карабахская Республика
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