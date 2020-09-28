https://ria.ru/20200928/legoyda-1577885170.html

РПЦ готова к миротворческой миссии в Карабахе

Русская православная церковь готова содействовать диалогу между религиозными общинами Армении и Азербайджана и надеется на мирное разрешение конфликта в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:09

2020-09-28T14:09

2020-09-28T14:09

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

русская православная церковь

нагорно-карабахская республика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Русская православная церковь готова содействовать диалогу между религиозными общинами Армении и Азербайджана и надеется на мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Святейший патриарх Кирилл молится о скорейшем мирном разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Предстоятель считает важной роль духовных лидеров двух стран, которые должны приложить все усилия к установлению мира", - сказал Легойда журналистам."Русская православная церковь всегда содействовала поддержанию диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана и готова и впредь выполнять эту миссию", - добавил он.В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

https://ria.ru/20200927/kadyrov-1577855865.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, нагорно-карабахская республика