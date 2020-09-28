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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200928/kurs-1577891212.html
Рубль занял третье место по глубине падения к доллару с начала года
Курс рубля в паре с долларом в понедельник подскочил до 79 рублей, рубль по глубине падения к доллару с начала года оказался на третьем месте среди валют... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:53
2020-09-28T14:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Курс рубля в паре с долларом в понедельник подскочил до 79 рублей, рубль по глубине падения к доллару с начала года оказался на третьем месте среди валют развивающихся рынков, потеряв 21,6%, следует из данных торгов <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Сильнее отечественной валюты упали только бразильский реал (-27,8%) и турецкая лира (23,7%), согласно данным торгов на международном валютном рынке форекс.На четвертом месте и пятом местах по этому показателю соответственно аргентинское песо (-21%) и белорусский рубль (-20%). С шестого по десятое место занимают следующие валюты: южноафриканский рэнд (-18,4%), украинская гривна (-16,3%), мексиканское песо (-15%), тайский бат (-6,3%), индийская рупия (-3,1%), также следует из данных торгов.
https://ria.ru/20200928/rubl-1577883192.html
Где тот американский эксперт со своим чудным прогнозом о падении доллара?
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РИА Новости
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динамика курсов валют, московская биржа, экономика

Рубль занял третье место по глубине падения к доллару с начала года

14:53 28.09.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Курс рубля в паре с долларом в понедельник подскочил до 79 рублей, рубль по глубине падения к доллару с начала года оказался на третьем месте среди валют развивающихся рынков, потеряв 21,6%, следует из данных торгов Московской биржи.
Сильнее отечественной валюты упали только бразильский реал (-27,8%) и турецкая лира (23,7%), согласно данным торгов на международном валютном рынке форекс.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 13:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля
На четвертом месте и пятом местах по этому показателю соответственно аргентинское песо (-21%) и белорусский рубль (-20%). С шестого по десятое место занимают следующие валюты: южноафриканский рэнд (-18,4%), украинская гривна (-16,3%), мексиканское песо (-15%), тайский бат (-6,3%), индийская рупия (-3,1%), также следует из данных торгов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
Где тот американский эксперт со своим чудным прогнозом о падении доллара?
28 сентября, 15:05
Natalia BikowaNatalia Bikowa
710201
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