https://ria.ru/20200928/kurs-1577891212.html

Рубль занял третье место по глубине падения к доллару с начала года

Курс рубля в паре с долларом в понедельник подскочил до 79 рублей, рубль по глубине падения к доллару с начала года оказался на третьем месте среди валют... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:53

2020-09-28T14:53

2020-09-28T14:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Курс рубля в паре с долларом в понедельник подскочил до 79 рублей, рубль по глубине падения к доллару с начала года оказался на третьем месте среди валют развивающихся рынков, потеряв 21,6%, следует из данных торгов <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Сильнее отечественной валюты упали только бразильский реал (-27,8%) и турецкая лира (23,7%), согласно данным торгов на международном валютном рынке форекс.На четвертом месте и пятом местах по этому показателю соответственно аргентинское песо (-21%) и белорусский рубль (-20%). С шестого по десятое место занимают следующие валюты: южноафриканский рэнд (-18,4%), украинская гривна (-16,3%), мексиканское песо (-15%), тайский бат (-6,3%), индийская рупия (-3,1%), также следует из данных торгов.

https://ria.ru/20200928/rubl-1577883192.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, экономика