https://ria.ru/20200928/kurs-1577885767.html
Официальный курс евро вырос почти на два рубля
Рубль продолжает снижение к главным иностранным валютам, следует из данных Банка России. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:52
2020-09-28T13:52
2020-09-28T14:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Рубль продолжает снижение к главным иностранным валютам, следует из данных <u><a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/">Банка России</a>.</u>Так, официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 29 сентября, вырос на 1,82 рубля — до 91,479 рубля. Курс доллара, в свою очередь, поднялся на 1,85 рубля — до 78,6713 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, увеличилась на 1,84 рубля, составив 84,4348 рубля.По состоянию на 13:59 (мск), баррель нефти марки Brent с поставками в декабре подорожал на 0,35%, до 42,6 доллара, с поставками в ноябре — на 0,43%, до 42,1 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на смеси WTI поднялась на 0,5% — до 40,57 доллара за баррель.
https://ria.ru/20200928/rubl-1577883192.html
https://ria.ru/20200924/valyuta-1577632575.html
Василий Прекрасноволосый
Всё дальше и дальше россияне от обещанных путиным к 2020 средней зарплаты в 2.5 тысячи долларов. Была бы сейчас средняя зп 200тыс в стране, никто бы слова плохого путину не сказал. И надо-то всего лишь держать своё слово. Но тут видимо брехло очередное попалось.
77
Антивирус
Всех же все устраивает, судя результатам голосования) Так радуйтесь, путриоты.
47
34
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Рубль продолжает снижение к главным иностранным валютам, следует из данных Банка России.
Так, официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 29 сентября, вырос на 1,82 рубля — до 91,479 рубля. Курс доллара, в свою очередь, поднялся на 1,85 рубля — до 78,6713 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, увеличилась на 1,84 рубля, составив 84,4348 рубля.
По состоянию на 13:59 (мск), баррель нефти марки Brent с поставками в декабре подорожал на 0,35%, до 42,6 доллара, с поставками в ноябре — на 0,43%, до 42,1 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на смеси WTI поднялась на 0,5% — до 40,57 доллара за баррель.