https://ria.ru/20200928/kurs-1577885767.html

Официальный курс евро вырос почти на два рубля

Рубль продолжает снижение к главным иностранным валютам, следует из данных Банка России. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:52

2020-09-28T13:52

2020-09-28T14:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Рубль продолжает снижение к главным иностранным валютам, следует из данных <u><a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/">Банка России</a>.</u>Так, официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 29 сентября, вырос на 1,82 рубля — до 91,479 рубля. Курс доллара, в свою очередь, поднялся на 1,85 рубля — до 78,6713 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, увеличилась на 1,84 рубля, составив 84,4348 рубля.По состоянию на 13:59 (мск), баррель нефти марки Brent с поставками в декабре подорожал на 0,35%, до 42,6 доллара, с поставками в ноябре — на 0,43%, до 42,1 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на смеси WTI поднялась на 0,5% — до 40,57 доллара за баррель.

https://ria.ru/20200928/rubl-1577883192.html

https://ria.ru/20200924/valyuta-1577632575.html

Василий Прекрасноволосый Всё дальше и дальше россияне от обещанных путиным к 2020 средней зарплаты в 2.5 тысячи долларов. Была бы сейчас средняя зп 200тыс в стране, никто бы слова плохого путину не сказал. И надо-то всего лишь держать своё слово. Но тут видимо брехло очередное попалось. 77

Антивирус Всех же все устраивает, судя результатам голосования) Так радуйтесь, путриоты. 47

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика