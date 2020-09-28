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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200928/kurs-1577885767.html
Официальный курс евро вырос почти на два рубля
Рубль продолжает снижение к главным иностранным валютам, следует из данных Банка России. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:52
2020-09-28T14:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Рубль продолжает снижение к главным иностранным валютам, следует из данных <u><a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/">Банка России</a>.</u>Так, официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 29 сентября, вырос на 1,82 рубля — до 91,479 рубля. Курс доллара, в свою очередь, поднялся на 1,85 рубля — до 78,6713 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, увеличилась на 1,84 рубля, составив 84,4348 рубля.По состоянию на 13:59 (мск), баррель нефти марки Brent с поставками в декабре подорожал на 0,35%, до 42,6 доллара, с поставками в ноябре — на 0,43%, до 42,1 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на смеси WTI поднялась на 0,5% — до 40,57 доллара за баррель.
https://ria.ru/20200928/rubl-1577883192.html
https://ria.ru/20200924/valyuta-1577632575.html
Всё дальше и дальше россияне от обещанных путиным к 2020 средней зарплаты в 2.5 тысячи долларов. Была бы сейчас средняя зп 200тыс в стране, никто бы слова плохого путину не сказал. И надо-то всего лишь держать своё слово. Но тут видимо брехло очередное попалось.
77
Всех же все устраивает, судя результатам голосования) Так радуйтесь, путриоты.
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РИА Новости
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро вырос почти на два рубля

13:52 28.09.2020 (обновлено: 14:33 28.09.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Рубль продолжает снижение к главным иностранным валютам, следует из данных Банка России.
Так, официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 29 сентября, вырос на 1,82 рубля — до 91,479 рубля. Курс доллара, в свою очередь, поднялся на 1,85 рубля — до 78,6713 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 13:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, увеличилась на 1,84 рубля, составив 84,4348 рубля.
По состоянию на 13:59 (мск), баррель нефти марки Brent с поставками в декабре подорожал на 0,35%, до 42,6 доллара, с поставками в ноябре — на 0,43%, до 42,1 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на смеси WTI поднялась на 0,5% — до 40,57 доллара за баррель.
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 02:31
Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Всё дальше и дальше россияне от обещанных путиным к 2020 средней зарплаты в 2.5 тысячи долларов. Была бы сейчас средняя зп 200тыс в стране, никто бы слова плохого путину не сказал. И надо-то всего лишь держать своё слово. Но тут видимо брехло очередное попалось.
28 сентября, 14:23
ВПВасилий Прекрасноволосый
52503215
Всех же все устраивает, судя результатам голосования) Так радуйтесь, путриоты.
28 сентября, 14:59
ААнтивирус
2950508
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