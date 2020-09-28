https://ria.ru/20200928/kurs-1577868597.html
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля
Курс рубля на торгах усилил снижение — доллар впервые со 2 апреля подскочил до 79 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:23
2020-09-28T10:23
2020-09-28T11:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Курс рубля на торгах усилил снижение — доллар впервые со 2 апреля подскочил до 79 рублей, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. К 10:23 мск курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 78,93 рубля, а незадолго до этого преодолел планку в 79 рублей. Курс евро растет на 83 копейки — до 91,76 рубля, это максимум с января 2016 года.На российскую валюту оказывает влияние ситуация на рынке нефти: декабрьские фьючерсы на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> дешевеют более чем на процент, опускаясь ниже 42 долларов за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI — на 0,77 процента, ниже 40 долларов.По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются на фоне опасений того, что рост числа случаев COVID-19 во всем мире может привести к ужесточению карантинных мер, а это негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, следовательно, на спросе на топливо.
https://ria.ru/20200904/rubl-1576718080.html
Pawel Zverev
Где все эти пропагандисты с риа, ежемесячно предсказывающие скорый крах доллара. Жду их комментарии.
160
no no
Небольшое уточнение: доллар стоит как вкопанный, а вот рупель опять обнулился.
160
152
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, экономика