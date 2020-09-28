Кудрин оценил возможность новых ограничений по коронавирусу
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© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что новые коронавирусные ограничения в России будут, но их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. Такое мнение он высказал в интервью RT.
"Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности", - заявил Кудрин, отвечая на вопрос о возможных новых ограничениях в России в связи с коронавирусом.
По его мнению, ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться спокойнее, чем к первой.
"Во время первой волны никто не знал масштаб заражения и последствий с точки зрения смертности. Сейчас все более смело к этому относятся. Уже начала продаваться вакцина, научились быстрее реагировать с точки зрения медицины. То есть последствия второй волны, даже если она будет очень сильной, окажутся меньше", - пояснил он.
В результате, по прогнозу главы Счетной палаты, ограничений будет меньше и последствия для экономики будут менее разрушительными. "В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до 20 долларов за баррель. Тем более с учётом действия соглашения ОПЕК+, думаю, цены удержатся выше 40 долларов", - сказал Кудрин.
Однако, по его словам, властям стоит продолжать поддержку населения и предприятий.
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