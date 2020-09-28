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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/kudrin-1577867083.html
Кудрин оценил возможность новых ограничений по коронавирусу
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что новые коронавирусные ограничения в России будут, но их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:57
2020-09-28T09:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
алексей кудрин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> считает, что новые коронавирусные ограничения в России будут, но их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. Такое мнение он высказал в интервью <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a>.По его мнению, ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться спокойнее, чем к первой.В результате, по прогнозу главы Счетной палаты, ограничений будет меньше и последствия для экономики будут менее разрушительными. "В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до 20 долларов за баррель. Тем более с учётом действия соглашения <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a>, думаю, цены удержатся выше 40 долларов", - сказал Кудрин.Однако, по его словам, властям стоит продолжать поддержку населения и предприятий.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, алексей кудрин, общество

Кудрин оценил возможность новых ограничений по коронавирусу

09:57 28.09.2020
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© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что новые коронавирусные ограничения в России будут, но их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. Такое мнение он высказал в интервью RT.
"Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности", - заявил Кудрин, отвечая на вопрос о возможных новых ограничениях в России в связи с коронавирусом.
По его мнению, ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться спокойнее, чем к первой.
"Во время первой волны никто не знал масштаб заражения и последствий с точки зрения смертности. Сейчас все более смело к этому относятся. Уже начала продаваться вакцина, научились быстрее реагировать с точки зрения медицины. То есть последствия второй волны, даже если она будет очень сильной, окажутся меньше", - пояснил он.
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В результате, по прогнозу главы Счетной палаты, ограничений будет меньше и последствия для экономики будут менее разрушительными. "В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до 20 долларов за баррель. Тем более с учётом действия соглашения ОПЕК+, думаю, цены удержатся выше 40 долларов", - сказал Кудрин.
Однако, по его словам, властям стоит продолжать поддержку населения и предприятий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАлексей КудринОбщество
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