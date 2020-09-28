https://ria.ru/20200928/kudrin-1577867083.html

Кудрин оценил возможность новых ограничений по коронавирусу

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что новые коронавирусные ограничения в России будут, но их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:57

2020-09-28T09:57

2020-09-28T09:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

алексей кудрин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574296222_0:0:2925:1645_1400x0_80_0_0_7d0fd83d3f39263b631a832d87ec9e5d.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> считает, что новые коронавирусные ограничения в России будут, но их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. Такое мнение он высказал в интервью <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a>.По его мнению, ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться спокойнее, чем к первой.В результате, по прогнозу главы Счетной палаты, ограничений будет меньше и последствия для экономики будут менее разрушительными. "В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до 20 долларов за баррель. Тем более с учётом действия соглашения <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a>, думаю, цены удержатся выше 40 долларов", - сказал Кудрин.Однако, по его словам, властям стоит продолжать поддержку населения и предприятий.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577866915.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, алексей кудрин, общество