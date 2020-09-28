https://ria.ru/20200928/krym-1577912496.html
Белорусы в Крыму призвали Лукашенко посетить полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец призвал белорусского президента Александра Лукашенко включить Крым... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:48
2020-09-28T19:48
2020-09-28T19:52
роман чегринец
александр лукашенко
белоруссия
севастополь
оон
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" <a href="https://ria.ru/person_roman-chegrinets" target="_blank">Роман Чегринец</a> призвал белорусского президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> включить Крым в список посещения "основных точек России".Ранее Лукашенко сообщил, что в 2021 году рассчитывает побывать в "основных точках России", в том числе в Сибири.По его словам, между <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крымом</a> и регионами <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> есть множество точек соприкосновения и общих интересов."Однозначно сейчас пришло то самое время, когда наши контакты, наше общение должно переходить из статуса неформального в официальный обоюдополезный процесс. "Белорусы Крыма" готовы во всем способствовать скорейшей реализации нашей мечты - признания нашей исторической родиной российского статуса полуострова", - сказал Чегринец.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200928/krym-1577882442.html
5
белоруссия
севастополь
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман чегринец, александр лукашенко, белоруссия, севастополь, оон, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости.
Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец
призвал белорусского президента Александра Лукашенко
включить Крым в список посещения "основных точек России".
Ранее Лукашенко сообщил, что в 2021 году рассчитывает побывать в "основных точках России", в том числе в Сибири.
"Крым по праву является одной из основных точек Российской Федерации, поэтому Александр Григорьевич должен обязательно побывать в Крыму", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, между Крымом
и регионами Белоруссии
есть множество точек соприкосновения и общих интересов.
"Однозначно сейчас пришло то самое время, когда наши контакты, наше общение должно переходить из статуса неформального в официальный обоюдополезный процесс. "Белорусы Крыма" готовы во всем способствовать скорейшей реализации нашей мечты - признания нашей исторической родиной российского статуса полуострова", - сказал Чегринец.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".