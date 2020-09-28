https://ria.ru/20200928/krym-1577912496.html

Белорусы в Крыму призвали Лукашенко посетить полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец призвал белорусского президента Александра Лукашенко включить Крым... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:48

2020-09-28T19:48

2020-09-28T19:52

роман чегринец

александр лукашенко

белоруссия

севастополь

оон

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" <a href="https://ria.ru/person_roman-chegrinets" target="_blank">Роман Чегринец</a> призвал белорусского президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> включить Крым в список посещения "основных точек России".Ранее Лукашенко сообщил, что в 2021 году рассчитывает побывать в "основных точках России", в том числе в Сибири.По его словам, между <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крымом</a> и регионами <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> есть множество точек соприкосновения и общих интересов."Однозначно сейчас пришло то самое время, когда наши контакты, наше общение должно переходить из статуса неформального в официальный обоюдополезный процесс. "Белорусы Крыма" готовы во всем способствовать скорейшей реализации нашей мечты - признания нашей исторической родиной российского статуса полуострова", - сказал Чегринец.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200928/krym-1577882442.html

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белоруссия

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман чегринец, александр лукашенко, белоруссия, севастополь, оон, политика