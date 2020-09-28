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В Крыму отреагировали на появление у границ американских беспилотников
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал наглой провокацией появление у границ полуострова... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:10
2020-09-28T13:10
россия
юрий гемпель
сша
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a> назвал наглой провокацией появление у границ полуострова американских дронов.Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что активность разведывательных полетов украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские беспилотники типа "Глобал хоук". Это связано с тем, что американцы делятся частью разведданных с украинскими военными, отмечал источник."К соседу нужно относиться так, как ты бы хотел, чтобы он относился к тебе. К сожалению, ни <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, ни <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не присущ этот принцип добрососедства. США своими беспилотниками подстрекает к созданию напряженности на границе с Крымом. Все это очередная наглая провокация", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, в случае нарушения воздушного пространства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, беспилотники будут сбиты исходя из оборонительных интересов. "Все попытки шпионажа в интересах США или Украины будут незамедлительно пресечены", - подчеркнул Гемпель.
https://ria.ru/20200925/krym-1577760344.html
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россия
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россия, юрий гемпель, сша, украина, в мире

В Крыму отреагировали на появление у границ американских беспилотников

13:10 28.09.2020
2910
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал наглой провокацией появление у границ полуострова американских дронов.
Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что активность разведывательных полетов украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские беспилотники типа "Глобал хоук". Это связано с тем, что американцы делятся частью разведданных с украинскими военными, отмечал источник.
"К соседу нужно относиться так, как ты бы хотел, чтобы он относился к тебе. К сожалению, ни Украине, ни США не присущ этот принцип добрососедства. США своими беспилотниками подстрекает к созданию напряженности на границе с Крымом. Все это очередная наглая провокация", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, в случае нарушения воздушного пространства Российской Федерации, беспилотники будут сбиты исходя из оборонительных интересов. "Все попытки шпионажа в интересах США или Украины будут незамедлительно пресечены", - подчеркнул Гемпель.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:43
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