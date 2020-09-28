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Обвиняемый по делу МН17 хочет выступить в суде
Обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины россиянин Олег Пулатов заявил о желании обратиться к суду по делу о крушении Boeing, сообщила его... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:42
2020-09-28T11:56
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
нидерланды
украина
mh17. расследование
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Обвиняемый по делу о <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">крушении</a> рейса MH17 на востоке <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины </a>россиянин Олег Пулатов заявил о желании обратиться к суду по делу о крушении Boeing, сообщила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний в понедельник.В особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах 28 сентября возобновились слушания по делу о крушении MH17.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в <a href="https://ria.ru/location_Netherlands" target="_blank">Нидерландах</a> 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko" target="_blank">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.<a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20200609/1572672174.html
https://ria.ru/20200723/1574812439.html
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нидерланды
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вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, нидерланды, украина, mh17. расследование, происшествия

Обвиняемый по делу МН17 хочет выступить в суде

11:42 28.09.2020 (обновлено: 11:56 28.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКрушение малайзийского Boeing на Украине
Крушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины россиянин Олег Пулатов заявил о желании обратиться к суду по делу о крушении Boeing, сообщила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний в понедельник.
В особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах 28 сентября возобновились слушания по делу о крушении MH17.

"Олег Пулатов хотел бы обратиться к суду как можно скорее. В любом случае, мы рекомендуем ему не делать этого... Это может быть небезопасно для него", - сообщила адвокат.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня, 11:32
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 17:33
Россия настаивает на независимом расследовании катастрофы MH17
3043010
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Вооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоНидерландыУкраинаMH17. РасследованиеПроисшествия
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