https://ria.ru/20200928/kosmos-1577872534.html

В американском сегменте МКС не обнаружили утечку воздуха

Специалист хьюстонского центра управления полетом сообщил командиру Международной космической станции Кристоферу Кэссиди, что в американской части станции... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:15

2020-09-28T11:15

2020-09-28T11:15

риа наука

расследование причин утечки воздуха на мкс

космос

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Специалист хьюстонского центра управления полетом сообщил командиру <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристоферу Кэссиди</a>, что в американской части станции утечка воздуха не обнаружена, трансляция переговоров ведется <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В конце августа 2020 года, после того как ее скорость возросла в два раза – с 270 до 540 граммов в сутки, для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции. Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли. В сентябре темп утечки увеличился до 1,4 килограмма в сутки, поэтому на днях потребовалась повторная изоляция экипажа на российском сегменте.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

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космос

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

расследование причин утечки воздуха на мкс, космос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса