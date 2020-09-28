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https://ria.ru/20200928/kosmos-1577872534.html
В американском сегменте МКС не обнаружили утечку воздуха
Специалист хьюстонского центра управления полетом сообщил командиру Международной космической станции Кристоферу Кэссиди, что в американской части станции... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:15
2020-09-28T11:15
риа наука
расследование причин утечки воздуха на мкс
космос
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Специалист хьюстонского центра управления полетом сообщил командиру <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристоферу Кэссиди</a>, что в американской части станции утечка воздуха не обнаружена, трансляция переговоров ведется <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В конце августа 2020 года, после того как ее скорость возросла в два раза – с 270 до 540 граммов в сутки, для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции. Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли. В сентябре темп утечки увеличился до 1,4 килограмма в сутки, поэтому на днях потребовалась повторная изоляция экипажа на российском сегменте.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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космос
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расследование причин утечки воздуха на мкс, космос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

В американском сегменте МКС не обнаружили утечку воздуха

11:15 28.09.2020
6135
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специалист хьюстонского центра управления полетом сообщил командиру Международной космической станции Кристоферу Кэссиди, что в американской части станции утечка воздуха не обнаружена, трансляция переговоров ведется НАСА.
"Американский сегмент выглядит хорошо", - сказал специалист центра управления полетом Кэссиди, отвечая на вопрос, в каком модуле станции найдена утечка по итогам двухдневной изоляции экипажа в российском сегменте.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В конце августа 2020 года, после того как ее скорость возросла в два раза – с 270 до 540 граммов в сутки, для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции. Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли. В сентябре темп утечки увеличился до 1,4 килограмма в сутки, поэтому на днях потребовалась повторная изоляция экипажа на российском сегменте.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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РИА НаукаРасследование причин утечки воздуха на МКСКосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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