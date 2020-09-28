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https://ria.ru/20200928/korruptsiya-1577862002.html
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T05:19
2020-09-28T12:21
задержание иркутского депутата левченко
мошенничество
светлана петренко
андрей левченко
сергей левченко
иркутская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Депутата Заксобрания <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/">Иркутской области</a> Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/">Светлана Петренко</a>.Задержанный — сын бывшего губернатора региона Сергея Левченко.Она уточнила, что Левченко-младшего задержали в понедельник. По месту жительства и работы, а также у его отца провели обыски.Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что парламентария могут этапировать в Москву.В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье 159 Уголовного кодекса ("Покушение на мошенничество в крупном размере"). Обвинение уже предъявили директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Следователям удалось установить, что Левченко также причастен к преступлению.Следствие установило, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонта лифтовых шахт, отметила Петренко.По ее словам, Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса по заключенным договорам. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ необоснованно увеличили уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставляли отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму, отметила Петренко."В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей", — заявила представитель СК.Согласно информации на сайте Заксобрания Иркутской области, Левченко-младшему 38 лет, он попал в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ. Он состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах Левченко также был депутатом Заксобрания, а в 2012-2014 годах — гордумы Ангарска. С 2011 года он работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года он занял пост губернатора Иркутской области, а в декабре 2019-го ушел в отставку по собственному желанию. Этому предшествовали две волны наводнения, которые Приангарье пережило летом 2019 года. Тогда подтопило почти 11 тысяч жилых домов, в результате чего пострадали более 45 тысяч человек, свыше 20 — погибли.
https://ria.ru/20200818/1575930529.html
https://ria.ru/20200723/1574825836.html
https://ria.ru/20200715/1574404230.html
А всё жадность человеческая. Можно подумать, что семья экс-губернатора Левченко бедствовала и недоедала, и пошла на мошенничество от голода и бедности.
314
Ты смотри, и без Навального справляются...
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иркутская область
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задержание иркутского депутата левченко, мошенничество, светлана петренко, андрей левченко, сергей левченко, иркутская область, происшествия

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

05:19 28.09.2020 (обновлено: 12:21 28.09.2020)
274403
Андрей Левченко
Андрей Левченко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Задержанный — сын бывшего губернатора региона Сергея Левченко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере", — заявила Петренко.

Она уточнила, что Левченко-младшего задержали в понедельник. По месту жительства и работы, а также у его отца провели обыски.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что парламентария могут этапировать в Москву.
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В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье 159 Уголовного кодекса ("Покушение на мошенничество в крупном размере"). Обвинение уже предъявили директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Следователям удалось установить, что Левченко также причастен к преступлению.
Следствие установило, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонта лифтовых шахт, отметила Петренко.
По ее словам, Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса по заключенным договорам. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ необоснованно увеличили уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставляли отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму, отметила Петренко.
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"В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей", — заявила представитель СК.
Согласно информации на сайте Заксобрания Иркутской области, Левченко-младшему 38 лет, он попал в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ. Он состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах Левченко также был депутатом Заксобрания, а в 2012-2014 годах — гордумы Ангарска. С 2011 года он работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".
Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года он занял пост губернатора Иркутской области, а в декабре 2019-го ушел в отставку по собственному желанию. Этому предшествовали две волны наводнения, которые Приангарье пережило летом 2019 года. Тогда подтопило почти 11 тысяч жилых домов, в результате чего пострадали более 45 тысяч человек, свыше 20 — погибли.
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Задержание иркутского депутата ЛевченкоМошенничествоСветлана ПетренкоАндрей ЛевченкоСергей ЛевченкоИркутская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А всё жадность человеческая. Можно подумать, что семья экс-губернатора Левченко бедствовала и недоедала, и пошла на мошенничество от голода и бедности.
28 сентября, 05:34
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
2831421212
Ты смотри, и без Навального справляются...
28 сентября, 05:43
ВАВиктор А
2115312529
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