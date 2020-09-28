https://ria.ru/20200928/korruptsiya-1577862002.html

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T05:19

2020-09-28T05:19

2020-09-28T12:21

задержание иркутского депутата левченко

мошенничество

светлана петренко

андрей левченко

сергей левченко

иркутская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Депутата Заксобрания <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/">Иркутской области</a> Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/">Светлана Петренко</a>.Задержанный — сын бывшего губернатора региона Сергея Левченко.Она уточнила, что Левченко-младшего задержали в понедельник. По месту жительства и работы, а также у его отца провели обыски.Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что парламентария могут этапировать в Москву.В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье 159 Уголовного кодекса ("Покушение на мошенничество в крупном размере"). Обвинение уже предъявили директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Следователям удалось установить, что Левченко также причастен к преступлению.Следствие установило, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонта лифтовых шахт, отметила Петренко.По ее словам, Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса по заключенным договорам. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ необоснованно увеличили уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставляли отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму, отметила Петренко."В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей", — заявила представитель СК.Согласно информации на сайте Заксобрания Иркутской области, Левченко-младшему 38 лет, он попал в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ. Он состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах Левченко также был депутатом Заксобрания, а в 2012-2014 годах — гордумы Ангарска. С 2011 года он работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года он занял пост губернатора Иркутской области, а в декабре 2019-го ушел в отставку по собственному желанию. Этому предшествовали две волны наводнения, которые Приангарье пережило летом 2019 года. Тогда подтопило почти 11 тысяч жилых домов, в результате чего пострадали более 45 тысяч человек, свыше 20 — погибли.

https://ria.ru/20200818/1575930529.html

https://ria.ru/20200723/1574825836.html

https://ria.ru/20200715/1574404230.html

АНДРЕЙ КОННИН А всё жадность человеческая. Можно подумать, что семья экс-губернатора Левченко бедствовала и недоедала, и пошла на мошенничество от голода и бедности. 314

Виктор А Ты смотри, и без Навального справляются... 313

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иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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