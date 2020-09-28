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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577917869.html
В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5203, это самое большое число умерших больных с 15 июля, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T23:06
2020-09-28T23:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 5203, это самое большое число умерших больных с 15 июля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Так, 15 июля сообщалось, что в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом."В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 16 умерших. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля

23:06 28.09.2020 (обновлено: 23:57 28.09.2020)
4919
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5203, это самое большое число умерших больных с 15 июля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Так, 15 июля сообщалось, что в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом.
"В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 16 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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