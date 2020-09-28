https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577914042.html

Жителям северо-востока Англии запретят ходить в гости из-за COVID-19

Власти Британии запретят ходить в гости жителям северо-востока Англии из-за роста количества заражений коронавирусом, заявил глава минздрава Мэтт Хэнкок. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:27

2020-09-28T20:27

2020-09-28T20:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

англия

шотландия

великобритания

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в мире

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<strong>ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Британии</a> запретят ходить в гости жителям северо-востока <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> из-за роста количества заражений коронавирусом, заявил глава минздрава Мэтт Хэнкок.Резкий рост заражений начался в Британии чуть больше недели назад, правительство признало, что в данный момент наблюдается вторая волна пандемии. На прошлой неделе - 24 сентября - количество суточных заражений COVID-19 стало рекордным за всю пандемию в стране: 6634 случаев."К сожалению, количество заражений резко растет и в регионе (северо-восток Англии) превышает 100 случаев на 100 тысяч человек. Мы знаем, что значительное число данных заражений происходит в помещениях вне дома. По запросу местных властей мы введем законодательные ограничения на встречи жителей разных домовладений внутри помещений при любых условиях. Мы не принимаем это решение с легким сердцем, но мы обязаны это сделать, поскольку знаем, что быстрые действия помогут взять вирус под контроль", - сказал Хэнкок, выступая в понедельник в парламенте.Ранее СМИ сообщали, что то власти готовятся ввести такие же ограничения для крупных городов, включая <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a>, а в октябре - объявить национальный локдаун или жесткий карантин для ряда регионов.На прошлой неделе ходить людям в гости запретили власти <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландии</a>.Карантин в Британии действует с 23 марта, с июля ограничительные меры начали ослабляться, однако с началом роста заражений власти начали их постепенно возвращать.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200928/turizm-1577877829.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, англия, шотландия, великобритания, лондон, в мире