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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577914042.html
Жителям северо-востока Англии запретят ходить в гости из-за COVID-19
Власти Британии запретят ходить в гости жителям северо-востока Англии из-за роста количества заражений коронавирусом, заявил глава минздрава Мэтт Хэнкок. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:27
2020-09-28T20:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
англия
шотландия
великобритания
лондон
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Британии</a> запретят ходить в гости жителям северо-востока <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> из-за роста количества заражений коронавирусом, заявил глава минздрава Мэтт Хэнкок.Резкий рост заражений начался в Британии чуть больше недели назад, правительство признало, что в данный момент наблюдается вторая волна пандемии. На прошлой неделе - 24 сентября - количество суточных заражений COVID-19 стало рекордным за всю пандемию в стране: 6634 случаев."К сожалению, количество заражений резко растет и в регионе (северо-восток Англии) превышает 100 случаев на 100 тысяч человек. Мы знаем, что значительное число данных заражений происходит в помещениях вне дома. По запросу местных властей мы введем законодательные ограничения на встречи жителей разных домовладений внутри помещений при любых условиях. Мы не принимаем это решение с легким сердцем, но мы обязаны это сделать, поскольку знаем, что быстрые действия помогут взять вирус под контроль", - сказал Хэнкок, выступая в понедельник в парламенте.Ранее СМИ сообщали, что то власти готовятся ввести такие же ограничения для крупных городов, включая <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a>, а в октябре - объявить национальный локдаун или жесткий карантин для ряда регионов.На прошлой неделе ходить людям в гости запретили власти <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландии</a>.Карантин в Британии действует с 23 марта, с июля ограничительные меры начали ослабляться, однако с началом роста заражений власти начали их постепенно возвращать.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200928/turizm-1577877829.html
англия
шотландия
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коронавирус covid-19, коронавирусы, англия, шотландия, великобритания, лондон, в мире

Жителям северо-востока Англии запретят ходить в гости из-за COVID-19

20:27 28.09.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти Британии запретят ходить в гости жителям северо-востока Англии из-за роста количества заражений коронавирусом, заявил глава минздрава Мэтт Хэнкок.
Резкий рост заражений начался в Британии чуть больше недели назад, правительство признало, что в данный момент наблюдается вторая волна пандемии. На прошлой неделе - 24 сентября - количество суточных заражений COVID-19 стало рекордным за всю пандемию в стране: 6634 случаев.
Женщина - путешественник - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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"К сожалению, количество заражений резко растет и в регионе (северо-восток Англии) превышает 100 случаев на 100 тысяч человек. Мы знаем, что значительное число данных заражений происходит в помещениях вне дома. По запросу местных властей мы введем законодательные ограничения на встречи жителей разных домовладений внутри помещений при любых условиях. Мы не принимаем это решение с легким сердцем, но мы обязаны это сделать, поскольку знаем, что быстрые действия помогут взять вирус под контроль", - сказал Хэнкок, выступая в понедельник в парламенте.
Ранее СМИ сообщали, что то власти готовятся ввести такие же ограничения для крупных городов, включая Лондон, а в октябре - объявить национальный локдаун или жесткий карантин для ряда регионов.
На прошлой неделе ходить людям в гости запретили власти Шотландии.
Карантин в Британии действует с 23 марта, с июля ограничительные меры начали ослабляться, однако с началом роста заражений власти начали их постепенно возвращать.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнглияШотландияВеликобританияЛондонВ мире
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