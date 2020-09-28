https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577913593.html

В Москве индекс распространения COVID-19 вырос в три раза

Индекс распространения коронавирусной инфекции за последние 3 недели вырос в Москве в 3 раза, заявила глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:16

2020-09-28T20:16

2020-09-28T20:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Индекс распространения коронавирусной инфекции за последние 3 недели вырос в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 3 раза, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Москве Елена Андреева."Индекс распространения инфекции, когда один человек может заразить одного человека или двух или никого. Летом у нас был индекс распространения 0,3, 0,25 ... сейчас, за последние 3 недели, у нас индекс вырос в 3 раза", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Andreev/" target="_blank" data-auto="true">Андреева</a> на заседании директорской ложи театров в Москве. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество