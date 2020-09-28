https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577911792.html

Путин призвал не терять бдительность в борьбе с коронавирусом

Борьба с коронавирусом все еще продолжается, терять бдительность нельзя, наоборот, необходимо проявить максимальную ответственность за себя и за всех тех, кто... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:27

2020-09-28T19:27

2020-09-28T20:30

государственный совет рф

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Борьба с коронавирусом все еще продолжается, терять бдительность нельзя, наоборот, необходимо проявить максимальную ответственность за себя и за всех тех, кто находится рядом, сказал президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе расширенного заседания президиума Госсовета."Вновь хотел бы подчеркнуть - борьба с эпидемией еще далеко на закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", - сказал Путин.Глава государства попросил россиян соблюдать все рекомендации врачей - это нужно для безопасности и защиты здоровья, подчеркнул он. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200928/plato-1577878275.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: борьба с эпидемией еще далеко на закончена "Вновь хотел бы подчеркнуть - борьба с эпидемией еще далеко на закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", - сказал Путин. 2020-09-28T19:27 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество