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https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577911792.html
Путин призвал не терять бдительность в борьбе с коронавирусом
Борьба с коронавирусом все еще продолжается, терять бдительность нельзя, наоборот, необходимо проявить максимальную ответственность за себя и за всех тех, кто... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:27
2020-09-28T20:30
государственный совет рф
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Борьба с коронавирусом все еще продолжается, терять бдительность нельзя, наоборот, необходимо проявить максимальную ответственность за себя и за всех тех, кто находится рядом, сказал президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе расширенного заседания президиума Госсовета."Вновь хотел бы подчеркнуть - борьба с эпидемией еще далеко на закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", - сказал Путин.Глава государства попросил россиян соблюдать все рекомендации врачей - это нужно для безопасности и защиты здоровья, подчеркнул он. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Путин: борьба с эпидемией еще далеко на закончена
"Вновь хотел бы подчеркнуть - борьба с эпидемией еще далеко на закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", - сказал Путин.
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государственный совет рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин призвал не терять бдительность в борьбе с коронавирусом

19:27 28.09.2020 (обновлено: 20:30 28.09.2020)
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СОЧИ, 28 сен - РИА Новости. Борьба с коронавирусом все еще продолжается, терять бдительность нельзя, наоборот, необходимо проявить максимальную ответственность за себя и за всех тех, кто находится рядом, сказал президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.
"Вновь хотел бы подчеркнуть - борьба с эпидемией еще далеко на закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", - сказал Путин.
Глава государства попросил россиян соблюдать все рекомендации врачей - это нужно для безопасности и защиты здоровья, подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаГосударственный совет РФКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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