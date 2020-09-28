https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577904254.html
Попова заявила о надежности массовых тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые тесты для выявления коронавируса достаточно надежные, но, если есть необходимость перепроверить, можно... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:38
2020-09-28T17:38
2020-09-28T17:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576530354_631:0:3061:1367_1400x0_80_0_0_fcb5d9af998909a8ba82f4e7fdcd4c5a.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a> заявила, что массовые тесты для выявления коронавируса достаточно надежные, но, если есть необходимость перепроверить, можно пройти несколько тестов.По словам главы <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>, сегодня более 500 различных лабораторий делают тесты, у ведомства есть право выборочного контроля. Практически нет лабораторий, которые ошибаются более чем в 5-7% случаев, добавила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200928/karantin-1577899999.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576530354_332:0:3061:2047_1400x0_80_0_0_dd67e79564a43ee7099341647f4b031e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество