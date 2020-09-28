https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577904254.html

Попова заявила о надежности массовых тестов на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые тесты для выявления коронавируса достаточно надежные, но, если есть необходимость перепроверить, можно... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:38

2020-09-28T17:38

2020-09-28T17:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a> заявила, что массовые тесты для выявления коронавируса достаточно надежные, но, если есть необходимость перепроверить, можно пройти несколько тестов.По словам главы <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>, сегодня более 500 различных лабораторий делают тесты, у ведомства есть право выборочного контроля. Практически нет лабораторий, которые ошибаются более чем в 5-7% случаев, добавила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200928/karantin-1577899999.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество