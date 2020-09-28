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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577904254.html
Попова заявила о надежности массовых тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые тесты для выявления коронавируса достаточно надежные, но, если есть необходимость перепроверить, можно... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:38
2020-09-28T17:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a> заявила, что массовые тесты для выявления коронавируса достаточно надежные, но, если есть необходимость перепроверить, можно пройти несколько тестов.По словам главы <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>, сегодня более 500 различных лабораторий делают тесты, у ведомства есть право выборочного контроля. Практически нет лабораторий, которые ошибаются более чем в 5-7% случаев, добавила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова заявила о надежности массовых тестов на коронавирус

17:38 28.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые тесты для выявления коронавируса достаточно надежные, но, если есть необходимость перепроверить, можно пройти несколько тестов.

"Массовые тесты достаточно надежные. Они не ошибаются. Там, где есть необходимость перепроверить – а у нас сегодня достаточное количество тест-систем – ставят параллельно несколько тест-систем и подтверждают или снимают результат ", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам главы Роспотребнадзора, сегодня более 500 различных лабораторий делают тесты, у ведомства есть право выборочного контроля. Практически нет лабораторий, которые ошибаются более чем в 5-7% случаев, добавила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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