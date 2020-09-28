https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577901546.html
Попова рассказала, как работает механизм заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что механизм заражения коронавирусом и его развития в организме в России уже понимают, он вызывает изменения в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:09
2020-09-28T17:09
2020-09-28T17:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что механизм заражения коронавирусом и его развития в организме в России уже понимают, он вызывает изменения в сосудах, и легкие первые реагируют и поражаются."Сначала речь шла о том, что вирус не передается от человека к человеку, ведь то был только январь этого года. Потом стало понятно, что передается еще как. Сначала нам говорили о том, что это пневмония, воспаление. В апреле стало понятно, а у нас еще своих наблюдений практически не было, это не пневмония, это пневмонит, который вызывается изменениям в сосудах, мельчайших сосудов в легких очень много, поэтому легкие, как правило, первые реагируют и поражаются", - сказала Попова в эфире радиостанции <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>."Сейчас мы понимаем патогенез, мы понимаем, что происходит в организме – мы понимаем, как происходит процесс, и мы понимаем, как с ним бороться. Мы понимаем эпидемиологию, пути передачи, и что нам надо делать, чтобы не заболеть", - заключила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество