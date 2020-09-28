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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577901546.html
Попова рассказала, как работает механизм заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что механизм заражения коронавирусом и его развития в организме в России уже понимают, он вызывает изменения в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:09
2020-09-28T17:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что механизм заражения коронавирусом и его развития в организме в России уже понимают, он вызывает изменения в сосудах, и легкие первые реагируют и поражаются."Сначала речь шла о том, что вирус не передается от человека к человеку, ведь то был только январь этого года. Потом стало понятно, что передается еще как. Сначала нам говорили о том, что это пневмония, воспаление. В апреле стало понятно, а у нас еще своих наблюдений практически не было, это не пневмония, это пневмонит, который вызывается изменениям в сосудах, мельчайших сосудов в легких очень много, поэтому легкие, как правило, первые реагируют и поражаются", - сказала Попова в эфире радиостанции <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>."Сейчас мы понимаем патогенез, мы понимаем, что происходит в организме – мы понимаем, как происходит процесс, и мы понимаем, как с ним бороться. Мы понимаем эпидемиологию, пути передачи, и что нам надо делать, чтобы не заболеть", - заключила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала, как работает механизм заражения коронавирусом

17:09 28.09.2020
5652
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что механизм заражения коронавирусом и его развития в организме в России уже понимают, он вызывает изменения в сосудах, и легкие первые реагируют и поражаются.
"Сначала речь шла о том, что вирус не передается от человека к человеку, ведь то был только январь этого года. Потом стало понятно, что передается еще как. Сначала нам говорили о том, что это пневмония, воспаление. В апреле стало понятно, а у нас еще своих наблюдений практически не было, это не пневмония, это пневмонит, который вызывается изменениям в сосудах, мельчайших сосудов в легких очень много, поэтому легкие, как правило, первые реагируют и поражаются", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Сейчас мы понимаем патогенез, мы понимаем, что происходит в организме – мы понимаем, как происходит процесс, и мы понимаем, как с ним бороться. Мы понимаем эпидемиологию, пути передачи, и что нам надо делать, чтобы не заболеть", - заключила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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