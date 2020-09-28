https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577892598.html

В Роспотребнадзоре рассказали об ослаблении коронавируса

Пессимистического сценария развития ситуации с падемией COVID-19 вряд ли можно ожидать, так как вирус постепенно ослабевает, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:09

2020-09-28T15:09

2020-09-28T16:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Пессимистического сценария развития ситуации с падемией COVID-19 вряд ли можно ожидать, так как вирус постепенно ослабевает, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.К тому же, отметил он, в России, и особенно в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, достаточно резервных коек."Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что все-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает", — сказал Горелов.Собеседник агентства подчеркнул, что все рекомендации Роспотребнадзора остаются актуальными, а прописанных в них правил более чем достаточно."Разработаны все подходы и мероприятия к недопущению распространения коронавирусной инфекции", — заключил специалист.В последние дни в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19 — второй день подряд число новых случаев превышает восемь тысяч, вернувшись к показателям середины июня. При этом, по мнению советника директора ЦНИИ эпидемиологии, академика РАН <u><a href="http://ria.ru/person_Viktor_Maleev/">Виктора Малеева</a></u>, этот показатель еще немного вырастет, но в октябре ситуация, скорее всего, выйдет на плато, а затем начнется постепенное снижение.По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,159 миллиона, 20,3 тысячи человек скончались, 945 тысяч вылечились. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)