https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577892598.html
В Роспотребнадзоре рассказали об ослаблении коронавируса
Пессимистического сценария развития ситуации с падемией COVID-19 вряд ли можно ожидать, так как вирус постепенно ослабевает, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:09
2020-09-28T15:09
2020-09-28T16:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Пессимистического сценария развития ситуации с падемией COVID-19 вряд ли можно ожидать, так как вирус постепенно ослабевает, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.К тому же, отметил он, в России, и особенно в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, достаточно резервных коек."Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что все-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает", — сказал Горелов.Собеседник агентства подчеркнул, что все рекомендации Роспотребнадзора остаются актуальными, а прописанных в них правил более чем достаточно."Разработаны все подходы и мероприятия к недопущению распространения коронавирусной инфекции", — заключил специалист.В последние дни в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19 — второй день подряд число новых случаев превышает восемь тысяч, вернувшись к показателям середины июня. При этом, по мнению советника директора ЦНИИ эпидемиологии, академика РАН <u><a href="http://ria.ru/person_Viktor_Maleev/">Виктора Малеева</a></u>, этот показатель еще немного вырастет, но в октябре ситуация, скорее всего, выйдет на плато, а затем начнется постепенное снижение.По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,159 миллиона, 20,3 тысячи человек скончались, 945 тысяч вылечились. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)